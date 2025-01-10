Tuyển Nhân viên kinh doanh OnBird Tour Phú Quốc làm việc tại Kiên Giang thu nhập Từ 50 Triệu

Mức lương Từ 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - |Kiên Giang, Phú Quốc|

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 50 Triệu

- Tiếp nhận đặt dịch vụ từ các nguồn khách của công ty, chăm sóc khách lẻ từ các nguồn khách của công ty cung cấp và của cá nhân tự khai thác (chủ yếu sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh)

- Khai thác và phát triển tệp khách hàng mới để mạnh hoạt động kinh doanh của công ty

- Xây dựng và quản lý nội dung và hồ sơ tiếp thị của công ty

- Tư vấn và chăm sóc đối tác, khách hàng để hỗ trợ chốt khách (sẽ được đào tạo thêm)

- Làm hợp đồng với khách hàng

- Phân tích và báo cáo hàng tháng (sẽ được hướng dẫn)

- Làm các công việc khác liên quan do Quản lý kinh doanh yêu cầu

Với Mức Lương Từ 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng mảng du lịch/ khách sạn/ hàng không/ vận tải cao cấp (sẽ được đào tạo thêm)

- Trung thực và cẩn thận

- Kỹ năng tư vấn khách hàng và giao tiếp tiếp

- Kỹ năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc tốt

- Sử dụng các công cụ vi tính, mạng xã hội tốt, nhanh nhạy

- Độ tuổi từ 22 - dưới 30 tuổi

Tại OnBird Tour Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản sẽ tăng dần theo tháng, theo hiệu quả công việc và sự cam kết trong công việc (lâu dài), từ 10 đến 25 triệu/ tháng

- Hưởng doanh số và thưởng hiệu suất theo đoàn (tổng thu nhập có thể lên tới 50.000.000đ/ tháng)

- Chế độ BHXH - BHYT - BHTN hàng tháng

- Được làm việc với khách hàng cao cấp, môi trường năng động và chuyên nghiệp

- Được đào tạo thêm các kỹ năng chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khách hàng và quản lý công việc chuyên nghiệp

- Công việc không cố định làm VP 8 tiếng hàng ngày, có thể làm online khi cần

- Máy tính/ laptop và các thiết bị VPP công ty cung cấp phục vụ cho công việc

- Thưởng hiệu quả làm việc, Thưởng tháng 13, Bảo hiểm xã hội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại OnBird Tour Phú Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin