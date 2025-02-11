Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC
- Kiên Giang: Lương cứng 8 triệu + hoa hồng chốt hợp đồng theo năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, các khoản thưởng theo lễ,..... Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo và hướng dẫn bởi cấp trên Hỗ trợ chỗ ở đầy đủ, tiện nghi tại Phú Quốc. Du lịch hàng năm, tiệc công ty, tất niên,......., Huyện Phú Quốc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Trực Page, trả lời tin nhắn, comment facebook, zalo, Tiktok, Youtube.
Tư vấn, chốt đơn dịch vụ tour du lịch bằng tin nhắn.
Các công việc liên quan theo yêu cầu trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giọng nói tốt, truyền cảm.
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
