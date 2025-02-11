Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Lương cứng 8 triệu + hoa hồng chốt hợp đồng theo năng lực (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn) Lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc, các khoản thưởng theo lễ,..... Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định pháp luật Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Nhiều cơ hội phát triển bản thân, được đào tạo và hướng dẫn bởi cấp trên Hỗ trợ chỗ ở đầy đủ, tiện nghi tại Phú Quốc. Du lịch hàng năm, tiệc công ty, tất niên,......., Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực Page, trả lời tin nhắn, comment facebook, zalo, Tiktok, Youtube.

Tư vấn, chốt đơn dịch vụ tour du lịch bằng tin nhắn.

Các công việc liên quan theo yêu cầu trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc làm tại văn phòng.

Giọng nói tốt, truyền cảm.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DU LỊCH ALO PHÚ QUỐC

