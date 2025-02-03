Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HUNUFA làm việc tại Kiên Giang thu nhập 10 - 25 Triệu

Hình thức làm việc

Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Lương cứng + Thưởng điểm bán hàng +Thưởng chỉ tiêu doanh số)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội thăng tiến

- Thưởng Lễ, tháng 13, các ngày Lễ trong năm được nghỉ hưởng lương

- Có 12 ngày phép năm. sinh nhật, hiếu, hỷ, Các chế đỗ đãi ngộ khác theo quy định công ty, Huyện Phú Quốc