Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Khu dân cư Lô số 11B, Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ - Số 80A Văn Ngọc Chính, khóm 9, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. - Lô A05 - Căn 27, Dự Án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Quận Cái Răng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp xúc, tìm kiếm nguồn khách hàng, khai thác khách hàng có sẵn, khách hàng tiềm năng;

Gặp gỡ, thương thảo với khách hàng, hỗ trợ các công việc cho Phòng nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực đấu giá và các công việc khác (chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn)

Theo dõi doanh thu, công nợ

Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành Luật, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

Nhanh nhẹn, Chịu khó, có ý chí cầu tiến

Chỉ tuyển Nam

Địa điểm làm việc: Tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang

Tại Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng BHXH đầy đủ, du lịch trong/ ngoài nước;

Hưởng hiệu quả kinh doanh (có chính sách áp dụng đầy đủ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam

