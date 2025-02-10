Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam
- Cần Thơ:
- Khu dân cư Lô số 11B, Khu đô thị Nam Cần Thơ, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Tp. Cần Thơ
- Số 80A Văn Ngọc Chính, khóm 9, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
- Lô A05
- Căn 27, Dự Án Khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Quận Cái Răng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp xúc, tìm kiếm nguồn khách hàng, khai thác khách hàng có sẵn, khách hàng tiềm năng;
Gặp gỡ, thương thảo với khách hàng, hỗ trợ các công việc cho Phòng nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực đấu giá và các công việc khác (chi tiết được trao đổi khi phỏng vấn)
Theo dõi doanh thu, công nợ
Các công việc khác theo sự chỉ đạo từ BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, Chịu khó, có ý chí cầu tiến
Chỉ tuyển Nam
Địa điểm làm việc: Tại Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Kiên Giang
Tại Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng hiệu quả kinh doanh (có chính sách áp dụng đầy đủ).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Đông Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
