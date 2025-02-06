Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - FPT Shop An Thới, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chủ động đón tiếp khách hàng đến với cửa hàng.

Vui vẻ giao tiếp, trao đổi với khách hàng về mong đợi đối với các sản phẩm và dịch vụ đang tìm kiếm tại cửa hàng.

Thực hiện việc giải quyết khiếu nại và các thắc mắc của khách hàng.

Live stream, chăm sóc cửa hàng và thực hiện chỉ tiêu doanh số hàng tháng được giao.

Lưu ý: Thời gian làm việc: Ca xoay từ thứ hai đến chủ nhật (Ca 1: 8h00 – 15h00/ Ca 2: 15h00 – 22h00).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tuổi từ 18 – 28

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Giọng nói rõ ràng, dễ nghe.

Ngoại hình ưa nhìn, giao tiếp tốt, chủ động trong công việc (Nam : 1m60 trở lên. Nữ 1m50 trở lên ).

Trung thực, cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm

Có kinh nghiệm bán hàng online, livestream trên các nền tảng mạng XH (Facebook, Tiktok,...) là lợi thế.

Có khả năng giao tiếp và trình bày rõ ràng.

Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại công ty hàng đầu Việt Nam, luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân.

Được đào tạo chuyên nghiệp, hoàn toàn miễn phí trước khi làm việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động và thân thiện.

Chính sách thăng tiến rõ ràng và thường xuyên.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN.

Thu nhập hấp dẫn, phù hợp năng lực bản thân.

Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu quả kinh doanh.

Khám sức khỏe định kỳ.

Thường xuyên tổ chức các chương trình hội thao, hội diễn văn nghệ, tân niên, tất niên…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

