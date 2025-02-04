Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty TNHH FANCYL PEC làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty TNHH FANCYL PEC làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 12 Triệu

công ty TNHH FANCYL PEC
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
công ty TNHH FANCYL PEC

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty TNHH FANCYL PEC

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- 91 Đường Kiên Thành, Kiên Thành, Huyện Kiên Lương

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Mở rộng, tìm kiếm mở đại lý mới ở tất cả các tỉnh
- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm cho khách hàng về Sản phẩm sơn công ty
- Chăm sóc khách hàng thường xuyên, tư vấn cho khách hàng về sản phẩm của công ty.
- Đảm bảo cập nhật thông tin về nhà phân phối, chăm sóc nhà phân phối và giữ liên lạc thường xuyên
- Thực hiện các nghiệp vụ bán hàng để hỗ trợ nhà phân phối bán hàng tốt hơn.
- Tìm hiểu các nhu cầu của nhà phân phối, kiến nghị những thay đổi cần thiết với cấp quản lý để phục vụ nhà phân phối được hoàn thiện hơn.
- Chủ động đưa ra các đề nghị phù hợp để đảm bảo công việc được thực hiện tốt.
- Tìm hiểu thị trường và đối thủ cạnh tranh.
- Kiểm tra và theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam từ 20 tuổi đến 40 tuổi.
- Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, tâm huyết với công việc .
- Trung thực , thẳng thắn
- Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm phân phối sơn, vật liệu xây dựng, đi thị trường

Tại công ty TNHH FANCYL PEC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 8.000.000/ tháng + Thưởng doanh số, theo vị trí và mức độ đóng góp vào thành quả.
- Các chế độ BHYT, BHXH được thực hiện đầy đủ theo quy định.
- Du lịch hè trong nước.
- Tham gia các hoạt động, sự kiện tổ chức quanh năm.
- 12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty TNHH FANCYL PEC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty TNHH FANCYL PEC

công ty TNHH FANCYL PEC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 91 Kiên Thành, Trâu Quỳ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

