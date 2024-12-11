Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
- Hà Nội:
- Tầng 3, Tòa G5, Tòa FiveStar, Số 02 Kim Giang,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 8 Triệu
Nghiên cứu thị trườngvà phát triển nguồn KH tiềm năng qua các kênh online:
+ Chủ động tìm kiếmKH qua các nền tảng MXH:tiktok, facebook,zalo,..,
+ Tư vấn khách hàng qua hotline, fanpage, web công ty,...
Chịu trách nhiệmquản lý vận hành và thúc đẩy doanh số các tài khoản đang phụ trách.
Kết hợp với marketing đề xuất các chương trình khuyến mãi, đăng ký sản phẩm khuyến mãi.
Chăm sóc KH cũ và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của KH trong quá trình sử dụng sản phẩm.
Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho cấp trên.
(các loại máy massage cầm tay: cổ, mắt, eo,.. - thiết bị theo dõi sức khỏe: đồng hồ thông minh, cân điện tử - xe điện thể thao: scooter)
Với Mức Lương Từ 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ CĐ, ĐH
Có kỹ năng tìm kiếm và tư vấn KH tốt
Có laptop cá nhân
Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI