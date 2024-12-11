Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Kata Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 8 Triệu

Nghiên cứu thị trườngvà phát triển nguồn KH tiềm năng qua các kênh online:

+ Chủ động tìm kiếmKH qua các nền tảng MXH:tiktok, facebook,zalo,..,

+ Tư vấn khách hàng qua hotline, fanpage, web công ty,...

Chịu trách nhiệmquản lý vận hành và thúc đẩy doanh số các tài khoản đang phụ trách.

Kết hợp với marketing đề xuất các chương trình khuyến mãi, đăng ký sản phẩm khuyến mãi.

Chăm sóc KH cũ và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của KH trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Báo cáo công việc hàng ngày/tuần/tháng cho cấp trên.

(các loại máy massage cầm tay: cổ, mắt, eo,.. - thiết bị theo dõi sức khỏe: đồng hồ thông minh, cân điện tử - xe điện thể thao: scooter)