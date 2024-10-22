Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Rita Võ
- Bình Dương: 39/11 Xa Lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An
Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến hệ thống máy, gầm, điện theo yêu cầu.
Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.
Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, phụ tùng, lên phương án sửa chữa, thay thế phụ tùng, vật tư;
Chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục sửa chữa đã thực hiện;
Thông báo cho tổ trưởng và cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa;
Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sửa chữa;
Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.
Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc/ Trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến hệ thống máy, gầm, điện theo yêu cầu.
Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.
Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, phụ tùng, lên phương án sửa chữa, thay thế phụ tùng, vật tư;
Chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục sửa chữa đã thực hiện;
Thông báo cho tổ trưởng và cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa;
Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sửa chữa;
Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.
Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc/ Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Có tính chuyên cần, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm
Làm việc nhóm và độc lập tốt
Chăm chỉ, chịu khó
Tại Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật LĐ.
Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chế độ công ty....
Ưu đãi từ 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rita Võ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI