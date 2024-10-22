Tuyển R&D/Sản xuất ô tô Rita Võ làm việc tại Bình Dương thu nhập 8 - 15 Triệu

Rita Võ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Rita Võ

R&D/Sản xuất ô tô

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng R&D/Sản xuất ô tô Tại Rita Võ

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 39/11 Xa Lộ Hà Nội, Bình Thắng, Dĩ An

Mô Tả Công Việc R&D/Sản xuất ô tô Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến hệ thống máy, gầm, điện theo yêu cầu. Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa. Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, phụ tùng, lên phương án sửa chữa, thay thế phụ tùng, vật tư; Chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục sửa chữa đã thực hiện; Thông báo cho tổ trưởng và cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa; Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sửa chữa; Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng. Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc/ Trưởng bộ phận.
Thực hiện các công việc bảo dưỡng, sửa chữa liên quan đến hệ thống máy, gầm, điện theo yêu cầu.
Đảo đảm chất lượng, tiến độ bảo dưỡng, sửa chữa.
Chủ động kiểm tra yêu cầu khi nhận vật tư, phụ tùng, lên phương án sửa chữa, thay thế phụ tùng, vật tư;
Chịu trách nhiệm về chất lượng các hạng mục sửa chữa đã thực hiện;
Thông báo cho tổ trưởng và cố vấn dịch vụ tất cả các phát sinh trong quá trình sửa chữa;
Đảm bảo an toàn lao động khi làm việc, vệ sinh nhà xưởng và khu vực sửa chữa;
Bảo quản các máy móc, dụng cụ đồ nghề theo đúng định kỳ, thực hiện và duy trì 5S tại xưởng.
Thực hiện các công việc khác và báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc/ Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm Có tính chuyên cần, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm Làm việc nhóm và độc lập tốt Chăm chỉ, chịu khó
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm
Có tính chuyên cần, kỷ luật, có tinh thần trách nhiệm
Làm việc nhóm và độc lập tốt
Chăm chỉ, chịu khó

Tại Rita Võ Thì Được Hưởng Những Gì

Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật LĐ. Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chế độ công ty.... Ưu đãi từ 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.
Hưởng đầy đủ các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của luật LĐ.
Lương thưởng các dịp lễ, tết, phúc lợi khác theo chế độ công ty....
Ưu đãi từ 30%-50% khi sử dụng dịch vụ tại chuỗi nhà hàng Café & mua sắm thời trang tại Công ty.

Liên Hệ Công Ty

Rita Võ

Rita Võ

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 5A đường số 3, An Phú, Quận 2, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

