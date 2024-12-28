Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
- Hà Nội: Số 27/785 Trương Định, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Tiếp nhận thông tin bảo hành từ khách hàng, đại lý
- Hỗ trợ khách hàng/nội bộ những vấn đề liên quan đến bảo hành, thông tin kỹ thuật của sản phẩm
- Đánh giá & sửa chữa hàng bảo hành. Sửa chữa điện tử, sửa chữa chuyên mạch: Nguồn pc, chuột, bàn phím, tai nghe.
- Lập kế hoạch trả hàng bảo hành cho khách hàng, đại lý
- Quản lý & kiểm kê hàng bảo hành trong kho định kì
- Thực hiện các báo cáo hàng tuần, tháng, quý
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên kỹ thuật viên đã có kinh nghiệm làm việc vị trí tương đương 1 năm
- Có khả năng làm việc độc lập.
- Trung thực, có trách nhiệm.
- Tác phong nghiêm túc, lịch sự với khách hàng.
- Yêu thích, chủ động tìm tòi các kiến thức nghiệp vụ sửa chữa thiết bị công nghệ.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Làm việc trong một môi trường năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
- Nhận thưởng các ngày lễ, tết, du lịch,...
- Được hưởng BHXH, BHYT theo quy định luật lao động
- Được cấp đồng phục.
- Được trải nghiệm sản phẩm, công nghệ mới của công ty
- Được đào tạo các kĩ năng khác và tiếp xúc với sản phẩm cao cấp.
- Thời gian làm việc: Sáng 8h – 12h và Chiều: 13h30 – 17h30 (từ thứ 2 đến thứ 7).
- Nơi làm việc: Số 27/785 Trương Định, Hoàng Mai
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
