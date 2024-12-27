Tuyển Nhân viên kỹ thuật H&A Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 9 số 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

Kiểm tra, thay thế, sửa chữa linh kiện, máy móc thiết bị y tế thẩm mỹ tại địa điểm của khách và tại địa điểm làm việc của công ty

Giải đáp thắc mắc khiếu nại của khách hàng khi máy gặp sự cố trong quá trình sử dụng máy của khách hàng

Nghiên cứu tìm giải pháp tối ưu trong sửa chữa và nâng cao hiệu quả, tăng tuổi thọ cho các máy công ty đã và đang kinh doanh

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng:

Giao tiếp tốt: Đảm bảo sự phối hợp trôi chảy với khách hàng.

Kỹ năng làm việc nhóm: Khả năng phối hợp với các bộ phận trong công ty.

Cẩn thận, tỉ mỉ

Kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành điện, điện tử, tự động hoá, cơ điện tử...

Có hiểu biết về sửa mạch điện tử

Nam, có kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên

Tại H&A Group Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu nhập hàng tháng: 10 triệu – 12 triệu

-Tính cả thu nhập năm trung bình 15 triệu – 18 triệu/tháng trở lên

- Giờ làm việc: từ 8h30-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 (sáng thứ 7 tuỳ yêu cầu công việc, có thể đăng ký làm việc từ xa)

- Sức khoẻ được quan tâm: Kiểm tra sức khoẻ hàng năm

- Hoạt động gắn kết: Sinh nhật công ty và các hoạt động teambuiding, gala dinner ấn tượng và vui vẻ, tham gia câu lạc bộ bóng đá và yoga...

- Môi trường hợp tác: Cơ hội làm việc cùng những người tài năng trong ngành Y tế thẩm mỹ

- Có phúc lợi chăm sóc làn da vì nhân viên là đại diện chuyên nghiệp của H&A

- Hàng tháng tham dự các sự kiện hội thảo, hội chợ, lễ chuyển giao công nghệ tại các địa điểm Vip trong nước.

- Ngày sinh nhật ý nghĩa: Quà tặng đặc biệt có giá trị và ý nghĩa hơn khi bạn được nghỉ 01 ngày trong dịp này

- BHXH, ngày phép: Theo quy định

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp, có cơ hội để phát huy tối đa khả năng làm việc của bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại H&A Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin