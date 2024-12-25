Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Lập kế hoạch thi công đảm bảo rằng mọi hoạt động thi công diễn ra một cách hiệu quả và an toàn
Bóc tách khối lượng vật tư đảm bảo rằng các vật liệu được cung cấp đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời điểm để đúng tiến độ công và đảm bảo chất lượng của công trình
Giám sát thi công: vật liệu đầu vào, tiến độ, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, an toàn lao động
Nghiệm thu hiện trường, kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng công trình sau khi hoàn thành thi công, đảm bảo công trình đáp ứng các yêu cầu thiết kế, kỹ thuật và an toàn
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng tính toán khối lượng vật tư, dự toán kinh phí và lập kế hoạch thi công.
Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc như AutoCAD, Revit, MS Project,...
Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác.
Cẩn thận, tỉ mỉ và trách nhiệm cao
Kỹ năng tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Chi bổ sung theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ
Có cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
