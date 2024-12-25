Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Lập kế hoạch thi công đảm bảo rằng mọi hoạt động thi công diễn ra một cách hiệu quả và an toàn

Bóc tách khối lượng vật tư đảm bảo rằng các vật liệu được cung cấp đúng số lượng, đúng chất lượng và đúng thời điểm để đúng tiến độ công và đảm bảo chất lượng của công trình

Giám sát thi công: vật liệu đầu vào, tiến độ, các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, an toàn lao động

Nghiệm thu hiện trường, kiểm tra, đánh giá và xác nhận chất lượng công trình sau khi hoàn thành thi công, đảm bảo công trình đáp ứng các yêu cầu thiết kế, kỹ thuật và an toàn

Yêu Cầu Công Việc

Khả năng đọc hiểu bản vẽ và lập bản vẽ

Khả năng tính toán khối lượng vật tư, dự toán kinh phí và lập kế hoạch thi công.

Khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm hỗ trợ công việc như AutoCAD, Revit, MS Project,...

Kỹ năng làm việc nhóm và hợp tác.

Cẩn thận, tỉ mỉ và trách nhiệm cao

Kỹ năng tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTT, nghỉ phép, nghỉ mát

Chi bổ sung theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Có cơ hội thăng tiến tương xứng với năng lực chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT

