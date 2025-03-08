Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH thương mại công nghệ THmed làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trần Điền, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

- Nhân viên kỹ thuật công việc bàn giao lắp đặt, bảo hành sửa chữa các thiết bị y tế(Máy Xquang, Máy xét nghiệm, máy siêu âm, máy soi cổ tử cung, máy soi TMH....)

- Phụ trách bàn giao lắp đặt hướng dẫn sử dụng, bảo hành sửa chữa các thiết bị y tế

- Theo chỉ đạo cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo ( có kinh nghiệm là 1 lợi thế )

- Tốt nghiệp Đại học, cao đẳng các chuyên ngành: Điện – điện tử, Điện tư y sinh, Kỹ thuật y sinh, Điện tử-Viễn Thông ,... hoặc các ngành liên quan

- Tiếng anh đọc dịch tài liệu

- Có thể đi công tác xa

- Biết lái xe ô tô là một lợi thế

Tại Công ty TNHH thương mại công nghệ THmed Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm ( khoảng 7-12tr)

- Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động

- Tham gia các khóa đào tạo sản phẩm của các hãng thiết bị cung cấp

- Cơ hội thăng tiến và phát triển theo năng lực của bản thân.

- Du lịch cùng công ty hàng năm

- Thời gian làm việc từ thứ 2- thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thương mại công nghệ THmed

