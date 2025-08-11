Tuyển Nhân viên kỹ thuật United Vision làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu

**Nhiệm vụ Chính

• Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị như: máy làm kem, tủ cấp đông, lò nướng, lò vi sóng, máy trộn bột…

• Kiểm tra, sửa chữa, vệ sinh và thay thế thiết bị máy móc của khách hàng.

• Tiến hành xử lý và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thiết bị máy móc của khách hàng gặp vấn đề.

• Thường xuyên theo dõi và kiểm tra định kỳ hệ thống trong văn phòng, xử lý kịp thời các sự cố xảy ra để đảm bảo an toàn lao động trong quá trình làm việc;

• Báo cáo định kỳ công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo yêu cầu.

• Các công việc khác khi được phân công.

**Quyền hạn

• Lương khởi điểm: 11 triệu -14 triệu (có phụ cấp xăng xe)

• Đươc tính tăng ca theo quy định khi làm việc ngoài giờ, quyền lợi người lao động (BHXH, BHYT…)

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài. Được tăng lương theo lộ trình làm việc