Tuyển Nhân viên kỹ thuật Hanwha Vision Viet Nam Company Limited (Tên Cũ Là Hanwhatechwin Security Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 350 - 450 USD

Mức lương 350 - 450 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Plot O - 2, Que Vo Industrial Zone (expansion area), Nam Son commune, Bac Ninh city, Bac Ninh province, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc

- Phân tích lỗi bản mạch của sản phẩm

- Phân tích lỗi OQC ( Lỗi xuất hàng )

- Tổng hợp báo cáo phân tích, cải tiến chất lượng.

- Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các chuyên ngành: Điện, Điện tử …

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM/ CHẤP NHẬN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG

- Ưu tiên có hiểu biết về phân tích lỗi sản phẩm, đọc bản mạch, nhận biết linh kiện.

***QUYỀN LỢI

- Thu nhập hấp dẫn (Ứng viên có thể thỏa thuận trong quá trình phỏng vấn).

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN

- Thưởng hè 50% tháng lương

- Nghỉ 3 thứ 7 và 4 chủ nhật ( Nếu đi làm tính lương 200%)

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề của công ty

- Tham gia bảo hiểm tai nạn nhóm của Hanwha Life

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

