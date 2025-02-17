Tuyển Nhân viên kỹ thuật Son Ha Spice & Flavorings/pacific Basin Partnership - Mitani Corporation làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Son Ha Spice & Flavorings/pacific Basin Partnership - Mitani Corporation
- Bắc Ninh: Cassia St, Dinh Bang IZ, Tu Son, Bac Ninh Province, Viet Nam, Thành phố Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà cần tuyển 2 vị trí (1 nhân viên Cơ + 1 nhân viên Điện)
1. Bảo dưỡng máy theo kế hoạch và sửa chữa hệ thống máy sản xuất, máy phụ trợ.
2. Cải tạo hệ thống điện nhà máy: Đấu nối, thay thế tủ điện cũ theo tiêu chuẩn, bản vẽ (Electrical staff)
3. Thiết kế bản vẽ bằng phần mềm Auto Cad theo yêu cầu của cấp trên (Mechanical staff/Automation)
4. Cải tiến máy nâng cao hiệu suất và an toàn.
5. Tìm các ý tưởng tự động hóa áp dụng cho nhà máy.
6. Tuân thủ sự chỉ đạo của cấp quản lý trở lên.
7. Làm báo cáo phân tích sự cố máy báo cáo cho cấp trên.
7. Thông báo kịp thời các vấn đề phát sinh, xử lý khi chuyển lên cấp trên.
8. Phối hợp hiệu quả với các Phòng ban khác.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Auto Cad, thiết kế tủ điện và chi tiết máy
- Chuyên ngành: điện công nghiệp, cơ khí, tự động hóa
- Có 3 - 5 năm kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tại Son Ha Spice & Flavorings/pacific Basin Partnership - Mitani Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
