Tuyển Nhân viên kỹ thuật Son Ha Spice & Flavorings/pacific Basin Partnership - Mitani Corporation làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Cassia St, Dinh Bang IZ, Tu Son, Bac Ninh Province, Viet Nam, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Công ty TNHH Hương Gia Vị Sơn Hà cần tuyển 2 vị trí (1 nhân viên Cơ + 1 nhân viên Điện)

1. Bảo dưỡng máy theo kế hoạch và sửa chữa hệ thống máy sản xuất, máy phụ trợ.

2. Cải tạo hệ thống điện nhà máy: Đấu nối, thay thế tủ điện cũ theo tiêu chuẩn, bản vẽ (Electrical staff)

3. Thiết kế bản vẽ bằng phần mềm Auto Cad theo yêu cầu của cấp trên (Mechanical staff/Automation)

4. Cải tiến máy nâng cao hiệu suất và an toàn.

5. Tìm các ý tưởng tự động hóa áp dụng cho nhà máy.

6. Tuân thủ sự chỉ đạo của cấp quản lý trở lên.

7. Làm báo cáo phân tích sự cố máy báo cáo cho cấp trên.

7. Thông báo kịp thời các vấn đề phát sinh, xử lý khi chuyển lên cấp trên.

8. Phối hợp hiệu quả với các Phòng ban khác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức về thiết bị điện, thiết bị cơ khí, điều khiển trong công nghiệp, tự động hóa

- Ưu tiên sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Auto Cad, thiết kế tủ điện và chi tiết máy

- Chuyên ngành: điện công nghiệp, cơ khí, tự động hóa

- Có 3 - 5 năm kinh nghiệm, chấp nhận sinh viên mới ra trường

