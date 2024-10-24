Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 19 THÁNG 5 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 100, đường số 10, KDC Cityland Park Hills, phường 10, Gò Vấp, HCM, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các công việc kỹ thuật liên quan đến hệ thống máy tính phần cứng.

Theo dõi tiến độ bảo hành, bảo trì, sửa chữa các máy móc thiết bị thuộc bộ phận IT quản lý.

Tiến hành lắp đặt, cài đặt và kiểm tra các thiết bị máy in, máy photocopy khi khách hàng yêu cầu, đảm bảo thiết bị hoạt động đúng chuẩn kỹ thuật. Thực hiện bảo trì, sửa chữa định kỳ và đột xuất cho các loại máy photocopy, máy in và các thiết bị văn phòng khác theo yêu cầu của khách hàng. Kiểm tra thường xuyên, thực hiện các hoạt động bảo dưỡng định kỳ nhằm đảm bảo thiết bị vận hành ổn định và kéo dài tuổi thọ máy. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật từ xa hoặc trực tiếp tại chỗ cho khách hàng khi gặp vấn đề với máy photocopy hoặc các thiết bị văn phòng.

Hỗ trợ các vấn đề khác có liên quan đến thiết bị, máy móc trong công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các ngành: kỹ thuật điện - điện tử, IT, CNTT. Nhanh nhẹn, ham học hỏi. Chấp nhận sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo thêm. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lắp ráp, sửa chữa thiết bị văn phòng.

Tốt nghiệp các ngành: kỹ thuật điện - điện tử, IT, CNTT.

Nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Chấp nhận sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo thêm.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về lắp ráp, sửa chữa thiết bị văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 19 THÁNG 5 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận Các chế độ về BHXH, BHYT theo Luật hiện hành và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty Tham gia các hoạt động của Công ty: du lịch, nghỉ dưỡng,.. Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc Môi trường làm việc thoải mái, năng động,..

Mức lương: thỏa thuận

Các chế độ về BHXH, BHYT theo Luật hiện hành và các phúc lợi khác theo quy định của Công ty

Tham gia các hoạt động của Công ty: du lịch, nghỉ dưỡng,..

Được hỗ trợ trang thiết bị làm việc

Môi trường làm việc thoải mái, năng động,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 19 THÁNG 5

