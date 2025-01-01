Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH EAMGROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa bao gồm: Hệ thống máy lạnh VRV, VRF, hệ thống thông gió, PCCC, hệ thống đường ống nước, xây dựng cơ bản, các thiết bị điện,.....

Thực hiện kiểm tra, checklist hệ thống theo phân công và quy trình.

Tiếp cận, sử dụng hệ thống quản lý kỹ thuật trực tuyến độc quyền EAM7.

Không phải đi công trình bụi bặm, ồn ào

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bởi quản lý giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao.

Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện.

Độ tuổi từ 18 - 35 tuổi, năng động, trẻ trung, nhiệt huyết. Tinh thần trách nhiệm cao, tác phong nhanh nhẹn

Tốt nghiệp trung cấp

Tại CÔNG TY TNHH EAMGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng lên đến 15,000,000 VND tùy theo năng lực của ứng viên + thưởng hiệu suất ( Từ 1,000,000 VND đến 5,000,000 VND mỗi tháng).

Thưởng KPI (dao động từ 1,200,000 VND đến 6,000,000 VND, hàng năm từ 12,000,000 VND đến 18,000,000 VND).

Được thưởng khi thi thăng cấp theo vị trí công việc (3 tháng/lần).

Hưởng các chế độ phúc lợi, nghỉ lễ theo quy định của Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN).

Thưởng các dịp sinh nhật, lễ, Tết,... 12 ngày nghỉ phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EAMGROUP

