Tuyển Nhân viên kỹ thuật CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 178 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận yêu cầu và sản phẩm của khách hàng, tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây lỗi;
Thực hiện sửa chữa và thay thế linh kiện;
Kỹ thuật sửa trên main điện thoại IOS và Android, Thành thạo bắt bệnh sửa chữa khò hàn trên. mainboard- Tiếp nhận, tư vấn và Bàn giao laptop cho khách hàng.
Tham gia vào quá trình nhập hàng, kiểm tra và định giá sản phẩm thu cũ đổi mới;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành nghề liên quan: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật, sữa chữa máy móc (Laptop, điện thoại, Table...)
Ưu tiên có kinh nghiệm chuyên môn từ 1 năm và làm trung tâm bảo hành của các hãng
Yêu thích ngành dịch vụ khách hàng, giao tiếp vui vẻ, hòa đồng, yêu nghề
Chịu khó, trung thực và nhiệt tình. Xử lý nhanh trong mọi tình huống trong công việc
Chịu được áp lực công việc, có mục tiêu gắn bó lâu dài.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng % doanh thu và thưởng Tết cao.
Xét tăng lương định kỳ 01 lần/năm.
Chế độ khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân có thành tích xuất sắc.
Chế độ mừng sinh nhật, hiếu hỉ, các ngày lễ theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, hòa đồng, vui vẻ, được đào tạo bài bản trong quá trình làm việc.
Được làm việc tại một trong những cửa hàng sửa Điện thoại - Laptop dịch vụ tốt nhất TPHCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY TÍNH VIỆN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
