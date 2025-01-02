Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 498 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Triển khai và bảo trì lắp đặt đường truyền Internet cho khách hàng.
Kiểm tra, sửa chữa tín hiệu đường dây (Bao gồm các sự cố liên quan đến tuyến cáp thuê bao và thiết bị sử dụng internet trong nhà khách hàng).
Lắp đặt các dịch vụ khác (Truyền hình FPT, thiết bị wifi, came...) do FPT Telecom cung cấp.
Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp cho khách hàng, thấu cảm, tạo ra những tương tác, trải nghiệm cá nhân hóa tới người dùng/khách hàng trên các kênh (online/offline) ở mọi điểm chạm.
Kết hợp tư vấn, bán các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận.
Làm việc tại khu vực huyện Bình Chánh.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện – Điện tử công nghiệp, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Siêng năng, có phương tiện di chuyển cá nhân.
Có kinh nghiệm sửa chữa, lắp đặt hạ tầng viễn thông, Internet, điện lực, truyền hình cáp... là 1 lợi thế.
Có tư duy luôn lấy khách hàng làm trọng tâm.

Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6.500.000 - 15.000.000/tháng.
Khen thưởng: Lương tháng 13, thưởng nghỉ mát, thưởng thi đua, thưởng top nhân viên xuất sắc của năm.
Chế độ bảo hiểm theo luật lao động hiện hành: BHYT, BHXH, BHTN...
Chế độ hiểm sức khỏe & tai nạn lao động TIN/PNC Care dành riêng cho TIN/PNC.
Cơ hội được đào tạo, phát triển và thăng tiến rõ ràng.
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động và trẻ trung.
Văn hóa doanh nghiệp đặc sắc, sinh động bậc nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn: Tân binh hội nhập, nghỉ mát, team building, thi Trạng, hội Làng, CLB thể thao/văn nghệ/ thiện nguyện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Công ty Cổ phần viễn thông FPT

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, tòa nhà FPT, Phố Duy Tân

