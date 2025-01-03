Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154/45 Lâm Thị Hố, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuyên sửa chữa bảo dưỡng máy chế biến gỗ

Lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa máy.

Hướng dẫn công nhân đứng máy vận hành các loại máy gia công chế biến gỗ (máy gia công trung tâm CNC, máy cưa cắt gỗ tự động, máy phay - bào - đánh mộng, chà nhám...)

Hoàn thành và báo cáo công việc cho người quản lý.

Chăm sóc và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhân viên nam

Có Sức khỏe, thể trạng tốt.

Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì máy chế biến gỗ.

Nhanh nhẹn, thái độ làm việc tích cực, chủ động và nhiệt tình trong công việc.

Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa, các ngành cơ khí máy móc...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty, chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.

Lương tháng 13, thưởng Tết.

Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty.

Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.