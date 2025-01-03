Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 154/45 Lâm Thị Hố, P.Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuyên sửa chữa bảo dưỡng máy chế biến gỗ
Lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa máy.
Hướng dẫn công nhân đứng máy vận hành các loại máy gia công chế biến gỗ (máy gia công trung tâm CNC, máy cưa cắt gỗ tự động, máy phay - bào - đánh mộng, chà nhám...)
Hoàn thành và báo cáo công việc cho người quản lý.
Chăm sóc và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhân viên nam
Có Sức khỏe, thể trạng tốt.
Có kinh nghiệm sửa chữa, bảo dưỡng và bảo trì máy chế biến gỗ.
Nhanh nhẹn, thái độ làm việc tích cực, chủ động và nhiệt tình trong công việc.
Tốt nghiệp chuyên ngành điện, điện tử, tự động hóa, các ngành cơ khí máy móc...
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của công ty, chế độ nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
Lương tháng 13, thưởng Tết.
Được tham gia đào tạo các khóa kỹ năng trong Công ty.
Môi trường làm việc ổn định lâu dài, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐẠI TỨ QUÝ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
