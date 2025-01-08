Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/02/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Nhân viên kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mức lương thưởng, phúc lợi cạnh tranh, từ 8.000.000

- 14.000.000/tháng, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm. Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và được đào tạo chuyên sâu. Môi trường làm việc năng động và sáng tạo. Được tham gia BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo quy định pháp luật. Các chế độ nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước Việt Nam. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có cơ hội thăng tiến rộng mở trong tương lai., Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Giám sát và quản lý thiết bị: Chịu trách nhiệm kiểm tra, điều chỉnh và vận hành tất cả thiết bị livestream, đảm bảo không có sự cố xảy ra với các thiết bị âm thanh, hình ảnh và đường truyền mạng trong suốt quá trình phiên live.
Giám sát và quản lý thiết bị:
Hỗ trợ kỹ thuật: Hỗ trợ kỹ thuật cho đội ngũ livestream, Cài đặt các phần mềm livestream (như OBS, Tiktok Studiov.v.)
Hỗ trợ kỹ thuật:
Giám sát tín hiệu: Theo dõi tình trạng tín hiệu video, âm thanh và truyền tải dữ liệu trong suốt quá trình livestream, đảm bảo tín hiệu ổn định và không bị gián đoạn.
Giám sát tín hiệu:
Xử lý sự cố hệ thống: Theo dõi tình trạng hoạt động của thiết bị, nhanh chóng xác định và kịp thời phối hợp với các bộ phận liên quan để điều chỉnh, khắc phục sự cố .
Xử lý sự cố hệ thống:
Điều phối và phối hợp: Làm việc chặt chẽ với các bộ phận khác như quản lý sự kiện, quay phim, và kỹ thuật để đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ.
Điều phối và phối hợp:
Bảo trì và cập nhật hệ thống: Đảm bảo hệ thống thiết bị và phần mềm luôn được cập nhật và bảo trì định kỳ, duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất.
Bảo trì và cập nhật hệ thống:

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành liên quan đến Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật Điện tử, hoặc Phát thanh Truyền hình.
Trình độ học vấn:
Kinh nghiệm làm việc: Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hỗ trợ kỹ thuật livestream hoặc các vị trí tương đương.
Kinh nghiệm làm việc:
Kỹ năng chuyên môn: Thành thạo trong việc sử dụng và bảo trì các thiết bị livestream. Kỹ năng xử lý sự cố tốt, có khả năng chẩn đoán và giải quyết các vấn đề kỹ thuật nhanh chóng.
Kỹ năng chuyên môn:
Kỹ năng giao tiếp: Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban khác hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp tốt, hỗ trợ công việc giữa các bộ phận liên quan.
Kỹ năng giao tiếp:
Khả năng làm việc dưới áp lực: Sẵn sàng làm việc trong môi trường áp lực cao, bình tĩnh khi xử lí các sự cố kỹ thuật để đảm bảo buổi livestream diễn ra suôn sẻ.
Khả năng làm việc dưới áp lực:

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 14 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GOBUY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8. tòa nhà 34 Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

