Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô 1 - 3 Đường A, KCN Tân Tạo, P. Tân Tạo A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều chỉnh máy tạo nhịp tim, hỗ trợ kỹ thuật cho các bác sĩ trong việc thực hiện các ca phẫu thuật về điều trị nhịp tim.

Kiểm tra theo dõi máy tạo nhịp sau phẫu thuật cho bệnh nhân và kiểm tra định kỳ các máy tạo nhịp cho các bệnh nhân lâu năm...

Hỗ trợ các nhóm kinh doanh, kỹ thuật khi cần hoặc các công việc khác của công ty khi đươc công ty yêu cầu, các công việc phù hợp với chuyên môn...

Sẵn sàng tăng ca khi cần.

Sẵn sàng đi công tác (tại bệnh viện các tỉnh khu vực phía Nam)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Kỹ thuật (Điện - điện tử, Kỹ thuật Y sinh...)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh khá (có thể tiếp nhận việc hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất bằng Tiếng Anh)

Tin học: tin học văn phòng

Kiến thức liên quan: kỹ thuật và y sinh...

Kỹ năng liên quan: giao tiếp, chăm sóc khách hàng.

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm về thiết bị y tế, máy tạo nhịp tim là một ưu điểm

Tính cách, tố chất, thể chất: nhanh nhạy, năng động, nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm cao, sức khỏe tốt.

Giới tính: Nam.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13 + Thưởng theo kết quả kinh doanh

BHXH-BHYT-BHTN theo luật (tham gia mức cao), Bảo hiểm tai nạn 24/7

Các chế độ về du lịch, team building lành mạnh, quà tặng các dịp đặc biệt.

Các chế độ khác theo Quy chế Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ KHẢI VINH

