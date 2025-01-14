Tuyển Nhân viên kỹ thuật ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 - 18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật

Chịu trách nhiệm và thực hiện bảo trì máy tái chế chai nhựa theo kế hoạch để đảm bảo thiết bị và máy móc hoạt động trong điều kiện tốt nhất để đáp ứng mong đợi của khách hàng.

Giám sát và kiểm soát tất cả các thiết bị của máy tái chế đều hoạt động tốt và an toàn.

Hỗ trợ việc thực hiện các chương trình cải tiến để nâng cao độ tin cậy, an toàn và năng suất của thiết bị.

Nhận phản hồi hàng ngày từ người vận hành để nhận biết thông tin thiết bị và máy móc cần phải khắc phục sự cố khi cần.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Trung Cấp các ngành kỹ thuật điện, điện lạnh hoặc các ngành liên quan kỹ thuật, ...

Có kinh nghiệm bảo trì, sửa chữa kỹ thuật điện, máy móc,...

Có khả năng làm việc độc lập, trung thực, đúng giờ.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc. Luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp khi cần thiết

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Cơ hội thăng tiến theo năng lực

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm của công ty

Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

