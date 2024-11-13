Tuyển Thợ điện CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL

Thợ điện

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: TTTM Vạn Hạnh Mall, Số 11 Sư Vạn Hạnh, P12, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thợ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng , vận hành máy bowling, máy game điện tử.
Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện và các thiết bị máy móc tại trung tâm Bowling
Kịp thời khắc phục các sự cố đảm bảo vận hành tốt trong suốt thời gian hoạt động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu có chứng chỉ nghề chuyên ngành Điện công nghiệp hoặc liên quan.
Dưới 1 năm kinh nghiệm, sinh viên mới ra trường sẽ được đào tạo nâng cao tay nghề
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về vận hành máy, bảo trì điện cơ bản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8,000,000 đến 9,000,000 hoặc thỏa thuận theo tay nghề kỹ thuật.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Chế độ BHXH đầy đủ theo luật định, phúc lợi đãi ngộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL

CÔNG TY CỔ PHẦN POWERBOWL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Trung tâm dịch vụ sịêu thị Tafoco, số 1/1 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

