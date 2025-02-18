Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên lái xe Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 08 Man Thiện, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên lái xe Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBNV Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày.
- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và xe
- Đi trong nội thành và các tỉnh
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tuổi; 25-40
- Sức khỏe tốt
- Có bằng lái xe B2
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 7-10 triệu
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.
- Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
