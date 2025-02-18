Tuyển Nhân viên lái xe CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 08 Man Thiện, P.Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Quận Hải Châu

Nhân viên lái xe

- Đưa đón, chuyên chở Lãnh đạo và CBNV Công ty hoặc khách hàng trong quá trình thực hiện công việc và liên hệ công tác hàng ngày.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn giao thông, đảm bảo an toàn cho người và xe

- Đi trong nội thành và các tỉnh

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tuổi; 25-40

- Sức khỏe tốt

- Có bằng lái xe B2

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7-10 triệu

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc.

- Được hưởng các chế độ ưu đãi của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH NGUYÊN ĐỨC

