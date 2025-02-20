Tuyển Nhân viên Lễ tân Tiểu Học Nguyễn Siêu làm việc tại Hà Nội thu nhập 400 - 700 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 400 - 700 USD
Công tác tuyển sinh:
• Nghiên cứu và nắm rõ các tài liệu liên quan đến công tác tuyển sinh: Brochure, tài liệu về chương trình học, bảng phí, hồ sơ ghi danh, hồ sơ nhập học, quy trình tuyển sinh...
• Giới thiệu và tư vấn trực tiếp qua điện thoại hoặc trực tiếp tại Trường, các hội thảo...về chương trình dạy và học của Trường.
• Tham gia xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh hàng năm của Nhà trường.
• Tìm kiếm khách hàng tiềm năng thông qua các đối tác, tổ chức giáo dục; Tham gia các hoạt động, các sự kiện của Trường nhằm tổ chức thu thập thông tin khách hàng, duy trì và phát triển khách hàng tiềm năng.
• Phối hợp với nhóm truyền thông trong các chương trình như PR, sự kiện, khảo sát, nghiên cứu và phân tích thị trường, từ đó nắm bắt được tâm lý, nhu cầu của cha mẹ học sinh để tư vấn tuyển sinh.
• Thực hiện công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Công tác hành chính:
• Tiếp nhận, xử lý và lưu trữ công văn, tài liệu của trường.
• Quản lý hồ sơ, giấy tờ, hợp đồng, quyết định liên quan đến hoạt động của nhà trường.
• Soạn thảo các văn bản hành chính: thông báo, quyết định, biên bản họp, công văn, tờ trình,…
• Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện, hội nghị của nhà trường.
• Theo dõi, quản lý và cấp phát văn phòng phẩm, trang thiết bị, cơ sở vật chất.
Với Mức Lương 400 - 700 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tiểu Học Nguyễn Siêu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
