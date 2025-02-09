Tuyển Nhân viên Lễ tân Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4, ngõ 55, phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn khách thực hiện các thủ tục khi tới phòng khám.

Ghi nhận thông tin, lưu trữ thông tin khách hàng.

Tiếp nhận và xử lý thông tin, phản hồi trực tiếp của khách hàng.

Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí và làm báo giá cho khách hàng.

Tư vấn chương trình ưu đãi, thông tin dịch vụ của phòng khám cho khách hàng.

Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Marketing

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Làm việc tại cơ sở La Khê, Hà Đông để tham gia đào tạo trong khoảng 2 tháng đầu tiên thử việc. Sau đó về cơ sở Cầu Giấy làm việc chính thức

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm lễ tân. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế , nhà hàng , khách sạn

Ngoại hình ưa nhìn

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, thân thiện

Có thái độ, trung thực, nhạy bén.

Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng (như máy tính, máy in, điện thoại bàn, các phần mềm hỗ trợ công việc khác…)

Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm, linh hoạt xử lý vấn đề.

Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc.

Có khả năng làm việc ngoài giờ, cuối tuần.

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-10tr/tháng

Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày

Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương

Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc, khám sức khỏe tổng quát tại BV ĐH Y Hà Nội hàng năm

Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng lương 13, thưởng xếp loại nhân viên, thưởng quý/năm và các chế độ khác ...

Sếp và đồng nghiệp cực kỳ thân thiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ổn định, cơ hội học hỏi phát triển

Nhiều hoạt động cho anh chị em công ty như: teambuilding, du xuân, du lịch nước ngoài, kỷ niệm các ngày lễ đặc biệt, .....

Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi

Có ngày nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ Tết

Không phải trực/làm việc đêm. Nghỉ 1 ngày/tuần (Hạn chế nghỉ cuối tuần)

Mọi nội quy, quy định, quy chế khen thưởng đều được công khai minh bạch công bằng với tất cả nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.