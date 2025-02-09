Tuyển Nhân viên Lễ tân Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, ngõ 55, phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Đón tiếp, hướng dẫn khách thực hiện các thủ tục khi tới phòng khám.
Ghi nhận thông tin, lưu trữ thông tin khách hàng.
Tiếp nhận và xử lý thông tin, phản hồi trực tiếp của khách hàng.
Thực hiện các thủ tục thanh toán chi phí và làm báo giá cho khách hàng.
Tư vấn chương trình ưu đãi, thông tin dịch vụ của phòng khám cho khách hàng.
Lập báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Marketing
Thực hiện các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Làm việc tại cơ sở La Khê, Hà Đông để tham gia đào tạo trong khoảng 2 tháng đầu tiên thử việc. Sau đó về cơ sở Cầu Giấy làm việc chính thức

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ. Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm lễ tân. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực y tế , nhà hàng , khách sạn
Ngoại hình ưa nhìn
Có kỹ năng giao tiếp tốt, tác phong chuyên nghiệp, thân thiện
Có thái độ, trung thực, nhạy bén.
Sử dụng tốt các thiết bị văn phòng (như máy tính, máy in, điện thoại bàn, các phần mềm hỗ trợ công việc khác…)
Có tinh thần học hỏi, làm việc nhóm, linh hoạt xử lý vấn đề.
Đam mê công việc, sáng tạo, siêng năng, có trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
Khả năng lắng nghe tốt, kiên nhẫn và cầu tiến trong công việc.
Có khả năng làm việc ngoài giờ, cuối tuần.

Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8-10tr/tháng
Phụ cấp ăn trưa 35k/ngày
Thử việc 2 tháng hưởng 85% lương
Tham gia BHXH sau 2 tháng thử việc, khám sức khỏe tổng quát tại BV ĐH Y Hà Nội hàng năm
Thưởng các ngày lễ Tết, thưởng tháng lương 13, thưởng xếp loại nhân viên, thưởng quý/năm và các chế độ khác ...
Sếp và đồng nghiệp cực kỳ thân thiện, môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, ổn định, cơ hội học hỏi phát triển
Nhiều hoạt động cho anh chị em công ty như: teambuilding, du xuân, du lịch nước ngoài, kỷ niệm các ngày lễ đặc biệt, .....
Được sử dụng dịch vụ của phòng khám, mua sản phẩm của công ty với giá ưu đãi
Có ngày nghỉ phép, nghỉ các ngày lễ Tết
Không phải trực/làm việc đêm. Nghỉ 1 ngày/tuần (Hạn chế nghỉ cuối tuần)
Mọi nội quy, quy định, quy chế khen thưởng đều được công khai minh bạch công bằng với tất cả nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Phòng Khám Chuyên Khoa Da Liễu GSV - Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế GSV

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô V10 – A11 The Terra An Hưng, số 102 Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

