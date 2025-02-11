Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cụm Công nghiệp Lai Xá (gần Đại học Công nghiệp Nhổn, Bắc Từ Liêm), Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón, phục vụ nước cho khách hàng đến sửa xe, giao dịch tại XDV.

Dọn và làm sạch cốc chén của các phòng BGĐ, GĐKD, GDDV.

Thực hiện các công việc về nước nôi, điện đóm trước, trong và sau cuộc họp theo quy định của Công ty.

Đôn đốc, giám sát nhắc nhở đơn vị vệ sinh làm sạch khu vực phòng chờ DV, nhà vệ sinh tầng 1.

Phụ trách toàn bộ báo, kẹo, hoa, bàn ghế của phòng chờ dịch vụ theo quy định của Công ty.

Quản lý, giám sát toàn bộ chè, cafe, kẹo, giấy vệ sinh của trụ sở theo quy định, định mức của Công ty. Làm các thủ tục thanh toán của các đầu công việc mình phụ trách.

Hỗ trợ chuyên viên HCNS trong công tác hậu cần khi công ty tổ chức các event và đào tạo.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của TP và BGĐ.

Phối kết hợp với các đồng nghiệp trong phòng để hoàn thành công việc chung của phòng.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

Giao tiếp, ứng xử tốt, cởi mở, giọng nói chuẩn, dễ nghe, truyền cảm, nhanh nhẹn, hoạt bát, chu đáo, có trách nhiệm với công việc.

Cẩn thận, chịu khó, thân thiện , hòa nhã với đồng nghiệp, với khách hàng.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Điềm đạm, am hiểu tâm lý con người sâu sắc.

Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 8-10M bao gồm LC 4,5-6tr + thưởng + phụ cấp.

Được tham gia vào môi trường trẻ trung, năng động.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp và có hệ thống.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau khi hết thử việc; thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, du lịch hàng năm.

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ và có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cơ hội được làm việc trực tiếp, học hỏi kinh nghiệm từ Ban Giám Đốc.

Chế độ khác theo cơ chế phúc lợi của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Thành Ô tô

