Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 73 Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Chào đón và hướng dẫn khách hàng vào bàn, tạo ấn tượng đầu tiên tích cực cho khách tại nhà hàng.

Đảm bảo trải nghiệm khách hàng trọn vẹn và hài lòng từ khi họ bước vào cho đến khi rời đi.

Chào đón và hướng dẫn khách hàng:

• Chào đón khách với thái độ nhiệt tình, thân thiện và chuyên nghiệp.

• Hướng dẫn khách đến bàn và đảm bảo rằng họ được phục vụ ngay lập tức.

• Xác nhận số lượng khách và yêu cầu đặc biệt của khách (nếu có).

Quản lý chỗ ngồi:

• Điều phối chỗ ngồi cho khách hàng sao cho hợp lý, tránh tình trạng quá tải hoặc chờ đợi lâu.

• Quản lý và duy trì danh sách đặt chỗ của khách hàng.

• Cập nhật thông tin liên quan đến tình trạng bàn và thời gian chờ.

Duy trì không gian nhà hàng:

• Giữ cho khu vực tiếp đón và các khu vực chung của nhà hàng luôn sạch sẽ và gọn gàng.

• Kiểm tra và chuẩn bị bàn cho khách mới.

• Đảm bảo khách hàng luôn cảm thấy thoải mái khi đến và rời đi.

Hỗ trợ đội ngũ nhân viên:

• Phối hợp với nhân viên phục vụ bàn, bếp và các bộ phận khác để đảm bảo khách hàng được phục vụ tốt nhất.

• Hỗ trợ trả lời điện thoại, đặt chỗ và giải đáp thắc mắc của khách hàng nếu cần.

Khuyến khích đánh giá từ khách hàng:

• Khuyến khích khách hàng để lại đánh giá tích cực trên các nền tảng như TripAdvisor, Google Maps và các nền tảng đánh giá khác.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt và thái độ chuyên nghiệp, thân thiện.

Sử dụng Tiếng Anh thành thạo

Khả năng làm việc nhanh nhẹn và xử lý tình huống linh hoạt.

Có kinh nghiệm làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn hoặc dịch vụ khách hàng là một lợi thế.

Có khả năng làm việc dưới áp lực và trong môi trường năng động.

Sẵn sàng làm việc theo ca, bao gồm cuối tuần và ngày lễ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp

Được định hướng, đào tạo để promote

Lương, lương tháng 13 và incentive hấp dẫn

Chế độ và bảo hiểm theo luật lao động Việt Nam

Các chế độ khác trao đổi khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG VỊ CHÂU Á

