Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH GIFTTIFY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 39 Lô 2A, Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Đón tiếp và hướng dẫn khách hàng của Spa.

Tư vấn dịch vụ theo Menu có sẵn.

Trả lời tin nhắn sắp xếp lịch khách hàng trên Zalo, Fanpage.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18 tuổi, ngoại hình ưa nhìn.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và thân thiện, giọng nói dễ nghe.

Biết sử dụng tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.

Có tinh thần trách nhiệm, tích cực, cầu tiến.

Tại Công ty TNHH GIFTTIFY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cơ bản + Phụ Cấp + % hoa hồng 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ tuỳ năng lực.

Thời gian làm việc: 12h30 - 20h30 (Tháng nghỉ 4 ngày, không nghỉ T7, CN).

Làm việc trong không gian sang trọng, chuyên nghiệp với cơ hội học hỏi và phát triển bản thân.

Được đào tạo bài bản, phát triển kỹ năng giao tiếp và phục vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH GIFTTIFY

