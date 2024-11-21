Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ANNA BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ANNA BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ANNA BABIES
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 66 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp khách:
Tiếp đón khách hàng, đối tác đến công ty với thái độ chuyên nghiệp và lịch sự.
Hướng dẫn khách đến đúng phòng ban hoặc cá nhân cần gặp.
Quản lý tổng đài:
Nhận và chuyển cuộc gọi đến các bộ phận liên quan.
Ghi nhận thông tin khi cần thiết và chuyển giao đúng người phụ trách.
Quản lý văn thư:
Nhận, phân loại, và chuyển giao thư từ, công văn, tài liệu đến các phòng ban.
Theo dõi, lưu trữ công văn đến/đi một cách có hệ thống.
Hỗ trợ hành chính:
Đặt lịch họp, sắp xếp phòng họp và chuẩn bị các yêu cầu đi kèm (trà, nước, thiết bị trình chiếu...).
Theo dõi và đặt mua văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu khi cần.
Hỗ trợ sự kiện nội bộ:
Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, họp mặt, hoạt động team building.
Chuẩn bị và trang trí không gian sự kiện nếu cần.
Quản lý khu vực lễ tân:
Đảm bảo khu vực lễ tân luôn sạch sẽ, gọn gàng, chuyên nghiệp.
Trưng bày các tài liệu, biểu mẫu cần thiết tại quầy lễ tân.
Thực hiện các công việc khác:
Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Hành chính, Lễ tân, hoặc các lĩnh vực liên quan).
Trình độ học vấn:
Kỹ năng:
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook).
Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.
Ngoại hình: Ưa nhìn, chuyên nghiệp.
Ngoại hình:
Thái độ: Thân thiện, nhanh nhẹn, cẩn thận, và có trách nhiệm.
Thái độ:
Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ tân hoặc hành chính.
Kinh nghiệm:
Sử dụng tốt tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12tr ( cụ thể khi phỏng vấn)
Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm.
Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong công việc.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 48 , Phố Việt Hưng , Phường Việt Hưng, Quận Long Biên , Thành Phố Hà Nội , Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

