Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH ANNA BABIES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 66 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đón tiếp khách:

Tiếp đón khách hàng, đối tác đến công ty với thái độ chuyên nghiệp và lịch sự.

Hướng dẫn khách đến đúng phòng ban hoặc cá nhân cần gặp.

Quản lý tổng đài:

Nhận và chuyển cuộc gọi đến các bộ phận liên quan.

Ghi nhận thông tin khi cần thiết và chuyển giao đúng người phụ trách.

Quản lý văn thư:

Nhận, phân loại, và chuyển giao thư từ, công văn, tài liệu đến các phòng ban.

Theo dõi, lưu trữ công văn đến/đi một cách có hệ thống.

Hỗ trợ hành chính:

Đặt lịch họp, sắp xếp phòng họp và chuẩn bị các yêu cầu đi kèm (trà, nước, thiết bị trình chiếu...).

Theo dõi và đặt mua văn phòng phẩm, đồ dùng thiết yếu khi cần.

Hỗ trợ sự kiện nội bộ:

Phối hợp tổ chức các sự kiện nội bộ như sinh nhật, họp mặt, hoạt động team building.

Chuẩn bị và trang trí không gian sự kiện nếu cần.

Quản lý khu vực lễ tân:

Đảm bảo khu vực lễ tân luôn sạch sẽ, gọn gàng, chuyên nghiệp.

Trưng bày các tài liệu, biểu mẫu cần thiết tại quầy lễ tân.

Thực hiện các công việc khác:

Hỗ trợ các phòng ban khác khi có yêu cầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp trung cấp trở lên (ưu tiên chuyên ngành Hành chính, Lễ tân, hoặc các lĩnh vực liên quan).

Kỹ năng:

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Outlook).

Kỹ năng tổ chức và sắp xếp công việc.

Ngoại hình: Ưa nhìn, chuyên nghiệp.

Thái độ: Thân thiện, nhanh nhẹn, cẩn thận, và có trách nhiệm.

Kinh nghiệm: Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ tân hoặc hành chính.

Sử dụng tốt tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 8-12tr ( cụ thể khi phỏng vấn)

Chế độ phúc lợi: Bảo hiểm, thưởng lễ Tết, du lịch hàng năm.

Cơ hội đào tạo và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ANNA BABIES

