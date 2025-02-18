Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN ĐẠO
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 2, VinCom Long Biên, Hà Nội, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Tiếp đón khách đến làm việc tại văn phòng;
- Phục vụ trà, nước, giấy tờ trong các cuộc họp, phỏng vấn;
- Quản lý văn phòng phẩm, tổng hợp, rà soát, bổ sung...
- Đảm bảo vp làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng;
- Quản lý con dấu;
- Quản lý công văn đến - đi, thư từ;
- Làm việc với các nhà cung cấp hành chính;
- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm cho vị trí tương đương
- Ngoại hình sáng
- Chăm chỉ, cẩn thận
- Giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN ĐẠO Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ ăn ca, vé gửi xe
Tham gia các hoạt động teambuilding, gắn kết nhân sự
Tham gia các buổi hội thảo, đào tạo chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN ĐẠO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
