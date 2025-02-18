Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÂN ĐẠO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

- Tiếp đón khách đến làm việc tại văn phòng;

- Phục vụ trà, nước, giấy tờ trong các cuộc họp, phỏng vấn;

- Quản lý văn phòng phẩm, tổng hợp, rà soát, bổ sung...

- Đảm bảo vp làm việc luôn sạch sẽ, gọn gàng;

- Quản lý con dấu;

- Quản lý công văn đến - đi, thư từ;

- Làm việc với các nhà cung cấp hành chính;

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.