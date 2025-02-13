Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty TNHH Aden Services (Việt Nam) - CN Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,000 USD

- Chịu trách nhiệm điều phối và giám sát vận hành, sửa chữa nhỏ các hệ thống kỹ thuật và cơ sở hạ tầng của tòa nhà, đảm bảo hoạt động liên tục, an toàn và tiết kiệm.

- Xây dựng và điều chỉnh tiêu chuẩn, lên kế hoạch, hướng dẫn kỹ thuật cho các hoạt động vận hành và bảo dưỡng theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất, đúng yêu cầu hoạt động của tòa nhà và đúng quy định của pháp luật.

- Thiết lập quy định và giám sát việc duy trì các hồ sơ lý lịch máy, qui trình vận hành hệ thống.

- Giám sát và đôn đốc bộ phận kỹ thuật tuân thủ quy trình, biểu mẫu theo Bộ Quy trình quản lý tòa nhà do CĐT cung cấp.

- Quản lý giám sát công việc và hỗ trợ kỹ thuật cho các nhân viên trong các vấn đề vận hành, sửa chữa cơ sở hạ tầng của tòa nhà.

- Lập đề xuất phương án sửa chữa đối với các yêu cầu sửa chữa của Khách hàng mà bộ phận kỹ thuật vận hành không thể sửa chữa được hoặc phải mua vật tư thay thế bên ngoài và trình Giám đốc ban quản lý tòa nhà.

- Bảo đảm sự an toàn của tòa nhà thông qua việc kiểm tra thường xuyên, lập và gửi báo cáo, khuyến cáo đến các bộ phận khác có liên quan.

- Xây dựng ngân sách quý và ngân sách năm và đệ trình lên Ban Quản lý để lập và đệ trình lên chủ đầu tư kế hoạch nhập vật tư phụ tùng dự phòng.

- Lập và gửi các báo cáo định kỳ về hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật.