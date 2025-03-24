Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Nhân viên Lễ tân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 76 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp đón khách hàng check in/ Check out
Tư vấn dịch vụ phù hợp cho khách hàng lựa chọn
Đưa phiếu thông tin cho khách điền thông tin và lựa chọn tinh dầu
Giới thiệu và bán các gói combo gói thẻ ưu đãi (10%)
Xin feedback khách hàng sau khi sử dụng xong dịch vụ của Fuji
Thời gian làm việc : Ca hành chính sáng hoặc ca partime tối.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 18-30 tuổi
Tiếng Anh giao tiếp (bắt buộc)
CV ứng viên có ảnh
Ngoại hình dễ nhìn, nhanh nhẹn
Có khát vọng thăng tiến, gắn bó
Không yêu cầu bằng cấp/ chứng chỉ Tiếng Anh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương ca full-time 8 tiếng: 9tr-11tr
Mức lương ca > 8 tiếng: Sẽ trao đổi sau nếu ứng viên có nhu cầu
Bảo hiểm xã hội (với ứng viên làm ca từ 8 tiếng/ ngày)
Chế độ lương tháng 13, sinh nhật, du lịch, Year end Party ....
Môi trường trẻ trung, năng động
Có chỗ ở lại cho cán bộ nhân viên
1 tháng được nghỉ 4 ngày ( hạn chế nghỉ thứ 7,chủ nhật)
Thử việc 1 tháng hưởng 85%
Được tiếp xúc với nhiều khách nước ngoài (70% khách nước ngoài)
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí cao hơn: Phụ trách quầy, Phó quản lý, Quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HKS VIỆT NHẬT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 106 phố Linh Lang, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

