Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lương (8 triệu – 10 triệu) + phụ cấp ăn/ở, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp đón khách hàng
Tư vấn gói dịch vụ phù hợp
Hỗ trợ thu ngân điều phối khách lên các khu vực sử dụng dịch vụ
Thúc đẩy doanh số, bán các sản phẩm của Công ty
Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên
Giao tiếp tiếng anh cơ bản
Có kỹ năng giao tiếp tốt.
Có kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề
Tính tình cẩn thận; tỉ mỉ; trí nhớ tốt
Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi; lăn xả với công việc.
Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: Ca làm việc 10h/ngày, theo sắp xếp Quản lý
Địa điểm làm việc: Văn Cao; Đại Mỗ
Lương (8 triệu – 10 triệu) + phụ cấp ăn/ở
Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);
Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;
Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
