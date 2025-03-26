Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương (8 triệu – 10 triệu) + phụ cấp ăn/ở, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp đón khách hàng

Tư vấn gói dịch vụ phù hợp

Hỗ trợ thu ngân điều phối khách lên các khu vực sử dụng dịch vụ

Thúc đẩy doanh số, bán các sản phẩm của Công ty

Các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp THPT trở lên

Giao tiếp tiếng anh cơ bản

Có kỹ năng giao tiếp tốt.

Có kĩ năng xử lí tình huống, giải quyết vấn đề

Tính tình cẩn thận; tỉ mỉ; trí nhớ tốt

Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi; lăn xả với công việc.

Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Ca làm việc 10h/ngày, theo sắp xếp Quản lý

Địa điểm làm việc: Văn Cao; Đại Mỗ

Lương (8 triệu – 10 triệu) + phụ cấp ăn/ở

Xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm (theo thành tích và tính chất công việc);

Các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đa dạng, thường xuyên;

Các chế độ khác theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam

