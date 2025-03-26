Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH

Nhân viên Lễ tân

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Chung cư Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng, đối tác.
Cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.
Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Ghi nhận thông tin khách hàng, cập nhật dữ liệu vào hệ thống.
Lên lịch hẹn gặp gỡ khách hàng cho bộ phận kinh doanh.
Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ.
Theo dõi và quản lý các cuộc gọi, đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Đóng góp ý tưởng để cải thiện quy trình làm việc và chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp THPT trở lên.
Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục.
Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng.
Thành thạo tin học văn phòng là 1 lợi thế.
Có kiến thức cơ bản về bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.
Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.
Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: N01T1 Ngoại Giao Đoàn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job341537
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Hạn nộp: 07/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 21 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH IMA HAIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH IMA HAIR
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 22 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA) làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 9 Triệu
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tài sản Dầu Khí (PSA)
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 1 ngày để ứng tuyển 6 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH NGỌC KHANH HÀ NỘI
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN DOHALAND
Hạn nộp: 13/09/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn 6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHUWA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 45 ngày để ứng tuyển 7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE) làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÒA BÌNH - XUÂN MAI (TẬP ĐOÀN AQUAONE)
Hạn nộp: 12/09/2025
Hòa Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN FLAMINGO HOLDING GROUP
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Văn Phòng Phẩm Hải Phòng
Hạn nộp: 11/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Trên 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRẺ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRẺ
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ECOLAND
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
6 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY SUPERTEX
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn BRG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ phần Truyền thông VMARK làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ phần Truyền thông VMARK
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN VNGROUP
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MITHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SỰ KIỆN VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MITHA
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Ngân Lực
6 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ QUẢN LÝ TÀI SẢN VÀ ĐẦU TƯ ASAHI JAPAN
Trên 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN ECOLIFE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công ty cổ phần thẩm mỹ OHIO
2.5 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG ESPACE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VĂN PHÒNG ESPACE
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 10 Triệu Công ty Cổ Phần Cen Academy
9.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
9.5 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
6.5 - 7.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Bệnh viện mắt quốc tế Nhật Bản
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Đại Dương
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DND VIỆT NAM
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ FUJI
9.5 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN HILINK VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HILINK VIET NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đại Long Group
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần NEOFLOOR
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Nhân viên Lễ tân FUJI SPA CENTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu FUJI SPA CENTER
5.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm