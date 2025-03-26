Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chung cư Ngoại Giao Đoàn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi đến từ khách hàng, đối tác.

Cung cấp thông tin về các sản phẩm, dịch vụ bất động sản của công ty.

Hỗ trợ khách hàng trong việc tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm phù hợp.

Ghi nhận thông tin khách hàng, cập nhật dữ liệu vào hệ thống.

Lên lịch hẹn gặp gỡ khách hàng cho bộ phận kinh doanh.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công của quản lý

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh trong việc chuẩn bị tài liệu, hồ sơ.

Theo dõi và quản lý các cuộc gọi, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Đóng góp ý tưởng để cải thiện quy trình làm việc và chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng xử lý tình huống tốt, giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Thành thạo tin học văn phòng là 1 lợi thế.

Có kiến thức cơ bản về bất động sản là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng hiệu quả công việc.

Được đào tạo bài bản về nghiệp vụ và kỹ năng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGŨ HÀNH XANH

