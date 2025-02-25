Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Định: TP Quy Nhơn

Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đón tiếp khách hàng đến Đại Lý Ô tô Công ty. Hỗ trợ nhân viên bán hàng tiếp khách, đảm bảo đầy đủ báo giá và các tài liệu liên quan tới công việc bán hàng. Tổng hợp báo cáo hàng ngày về thông tin khách hàng đến Đại Lý.

- Giám sát, nhắc nhở nhân viên kinh doanh trong ca trực, vệ sinh xe trưng bày, showroom

- Trực điện thoại, ghi lời nhắn hoặc chuyển điện thoại cho các bộ phận, phòng ban công ty.

- Tiếp nhận các tài liệu, công văn, giấy tờ…từ các đơn vị ngoài công ty vào sổ công văn và trình các Công văn cho GĐĐH xem xét phê duyệt chuyển các bộ phận liên quan thực hiện.

- Nhận các văn bản, công văn, tài liệu của công ty gửi đi các đơn vị ngoài công ty và vào sổ theo dõi công văn theo quy định.

- Quản lý các phương tiện vật dụng như máy Fax, tổng đài điện thoại, báo chí…thuộc khu vực phụ trách.

- Scan, photo và lưu trữ các loại hồ sơ/ tài liệu theo quy định của công ty

- Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến công việc đảm nhiệm.

- Hổ trợ công việc Sales

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Giới tính: Nữ trên từ 22 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tài chính ngân hàng, …

• Kỹ năng vi tính: Thành thạo vi tính Văn Phòng (word, excel…)

• Đạo đức tốt, phong cách tự tin, lịch thiệp, năng động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng các khoảng thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin