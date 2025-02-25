Tuyển Nhân viên Lễ tân CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Ô TÔ DŨNG TIẾN- CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Nhân viên Lễ tân

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định: TP Quy Nhơn

- Đón tiếp khách hàng đến Đại Lý Ô tô Công ty. Hỗ trợ nhân viên bán hàng tiếp khách, đảm bảo đầy đủ báo giá và các tài liệu liên quan tới công việc bán hàng. Tổng hợp báo cáo hàng ngày về thông tin khách hàng đến Đại Lý.
- Giám sát, nhắc nhở nhân viên kinh doanh trong ca trực, vệ sinh xe trưng bày, showroom
- Trực điện thoại, ghi lời nhắn hoặc chuyển điện thoại cho các bộ phận, phòng ban công ty.
- Tiếp nhận các tài liệu, công văn, giấy tờ…từ các đơn vị ngoài công ty vào sổ công văn và trình các Công văn cho GĐĐH xem xét phê duyệt chuyển các bộ phận liên quan thực hiện.
- Nhận các văn bản, công văn, tài liệu của công ty gửi đi các đơn vị ngoài công ty và vào sổ theo dõi công văn theo quy định.
- Quản lý các phương tiện vật dụng như máy Fax, tổng đài điện thoại, báo chí…thuộc khu vực phụ trách.
- Scan, photo và lưu trữ các loại hồ sơ/ tài liệu theo quy định của công ty
- Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến công việc đảm nhiệm.
- Hổ trợ công việc Sales

• Giới tính: Nữ trên từ 22 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
• Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Tài chính ngân hàng, …
• Kỹ năng vi tính: Thành thạo vi tính Văn Phòng (word, excel…)
• Đạo đức tốt, phong cách tự tin, lịch thiệp, năng động, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc

• Hưởng các khoảng thưởng Lễ, Tết theo Quy định của Công ty.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu vực 5, Đường Tây Sơn, Phường Ghềnh Ráng, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

