Tuyển Hành chính Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách tiếp đón và hướng dẫn khách ra vào Tòa nhà đảm bảo hình ảnh lịch sự, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng, đối tác.
Trực tổng đài điện thoại.
Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, công văn đến và công văn đi.
Quản lý và sắp xếp phòng họp, các công cụ dụng cụ phục vụ cho buổi họp đảm bảo sẵn có, thuận tiện cho người sử dụng
Quản lý khu vực tiền sảnh tòa nhà
Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Ngoại ngữ,.. hoặc các ngành có liên quan
Kỹ năng giao tiếp và khả năng tương tác tốt
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel)
Tiếng tiếng Anh giao tiếp.
Nhanh nhẹn, năng động, có tư duy dịch vụ
tư duy dịch vụ
Khả năng xử lý tình huống tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và quan sát tốt
Yêu cầu khác:
Giọng nói chuẩn, ngữ điệu tốt và nhanh nhạy trong giao tiếp
Ngoại hình sáng, chiều cao từ 1m60 trở lên.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Elcomers được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.
Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.
Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công
Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:
Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách review linh hoạt.
Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án... Tổng thu nhập 1 năm lên tới 15 tháng lương.
Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân
Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care được thiết kế riêng cho CBNV.
Elcom care
Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.
Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.
Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng.
Bữa trưa
Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông).
Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...
Thời gian làm việc: 08h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-le-tan-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job254345
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tuyển Receptionist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Lễ Tân thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Tuyển Receptionist thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z Management
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 6.5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Z Management
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập Trên 4.5 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 31 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Xe Buýt Daewoo Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Vĩnh Phúc Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Tuyển Receptionist thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KẾT NỐI VÀ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Tuyển Lễ Tân thu nhập 6 - 7 triệu Toàn thời gian tại Đồng Nai
CÔNG TY CỔ PHẦN HYUNDAI MIỀN NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Đồng Nai Đã hết hạn 6 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Tuyển Receptionist thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN PROPERTY VIỆT NAM
Hạn nộp: 28/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 9 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 5 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Z Management
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 6.5 - 7 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH Z Management
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 6.5 - 7 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Tuyển Tiếng Trung thu nhập 13 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU TOÀN THẮNG
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 5 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH Starfit Fitness and Yoga Thủ Đức
Hạn nộp: 25/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 5 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH VẠN DẶM
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Tuyển Nhân Viên Lễ Tân thu nhập Trên 4.5 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng
Công ty TNHH Tập Đoàn Đầu Tư Welly Corp
Hạn nộp: 27/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất