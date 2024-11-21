Tuyển Hành chính Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Elcom Building, ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách tiếp đón và hướng dẫn khách ra vào Tòa nhà đảm bảo hình ảnh lịch sự, chuyên nghiệp, tạo ấn tượng tốt đối với khách hàng, đối tác.

Trực tổng đài điện thoại.

Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ các công văn, giấy tờ, công văn đến và công văn đi.

Quản lý và sắp xếp phòng họp, các công cụ dụng cụ phục vụ cho buổi họp đảm bảo sẵn có, thuận tiện cho người sử dụng

Quản lý khu vực tiền sảnh tòa nhà

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Du lịch, Ngoại ngữ,.. hoặc các ngành có liên quan

Kỹ năng giao tiếp và khả năng tương tác tốt

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Word, Excel)

Tiếng tiếng Anh giao tiếp.

Nhanh nhẹn, năng động, có tư duy dịch vụ

Khả năng xử lý tình huống tốt

Có tinh thần trách nhiệm cao, chủ động và quan sát tốt

Yêu cầu khác:

Giọng nói chuẩn, ngữ điệu tốt và nhanh nhạy trong giao tiếp

Ngoại hình sáng, chiều cao từ 1m60 trở lên.

Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường thân thiện, chia sẻ, đồng hành:

Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, tôn trọng sự khác biệt và đề cao sáng tạo, Elcomers được tự do phát triển các ý tưởng tiến bộ, cải tiến công việc.

Đào tạo và phát triển liên tục với nhiều chương trình huấn luyện chuyên nghiệp, Manager hỗ trợ sát sao, nhiệt tình.

Kết nối tài năng: tập trung phát triển những con người có chung lý tưởng, mục tiêu, cùng trao giá trị và nhận thành công

Nền tảng vững chắc cho phát triển sự nghiệp, thăng tiến, quyền lợi:

Gói đãi ngộ cạnh tranh với mức thu nhập hấp dẫn cùng chính sách review linh hoạt.

Gói thưởng hấp dẫn trực tiếp từ lợi nhuận Công ty, 6 khoản thưởng cho các ngày Lễ khác trong năm, thưởng dự án... Tổng thu nhập 1 năm lên tới 15 tháng lương.

Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, phát triển bản thân

Chăm sóc sức khỏe toàn diện với gói Bảo hiểm sức khỏe Elcom care được thiết kế riêng cho CBNV.

Khám sức khỏe thường niên tại bệnh viện hàng đầu cả nước.

Được hưởng toàn bộ các quyền lợi theo Luật lao động ban hành về chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, nghỉ lễ, nghỉ phép năm.

Bữa trưa được phục vụ miễn phí tại văn phòng.

Các hoạt động văn hóa, giải trí phong phú: Du lịch, teambuilding, ngày hội sinh nhật công ty tại các địa điểm du lịch, resort cao cấp, cháy hết mình tại các CLB theo sở thích (Zumba, bóng bàn, bóng đá, cầu lông).

Các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và Thân nhân...

Thời gian làm việc: 08h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ - viễn thông Elcom Pro Company

