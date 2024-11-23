Tuyển Hành chính Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/12/2024
Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà Corner Stone, số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tổng đài điện thoại: nhận và chuyển các cuộc gọi cho các số máy lẻ/cá nhân được yêu cầu;
Đón tiếp khách tới Ngân hàng theo Quy định về tiếp đón khách của Ngân hàng;
Hỗ trợ nhân viên các bộ phận khác trong công việc soạn thảo văn bản, photocopy;
Thống kê chi phí điện thoại, đường truyền...hàng tháng cho Ban Tài chính - Kế toán;
Thực hiện công việc quản lý công văn đến, đi theo quy định đề ra;
Tham gia tổ chức các hoạt động tập thể trong Ngân hàng: nghỉ mát, đón lễ Giáng sinh và năm mới, tiệc cuối năm, các buổi liên hoan khác...;
Tham gia 1 số các công việc Marketing: chuẩn bị hội thảo, hội nghị khách hàng, triển lãm, hội chợ...;
Hỗ trợ các nhân viên hành chính khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tuổi từ 22-25, cao từ 1,58cm trở lên. Ngoại hình ưa nhìn, gương mặt tươi tắn;
Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Du lịch, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Xã hội,...;
Tự tin, giao tiếp tốt và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh;
Thành thạo tin học văn phòng đặc biệt kỹ năng soạn thảo văn bản;
Khả năng chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng làm thêm giờ, đi công tác và thực hiện công việc theo phân công công việc của cấp trên;
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tại vị trí ứng tuyển.

Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương- thưởng;
Chế độ bảo hiểm;
Du lịch;
Đồng phục;
Phép năm;
Phụ cấp;
Chế độ chăm sóc sức khỏe;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Ngân Hàng Bảo Việt Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

