Tuyển Nhân viên Lễ tân Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Lễ tân Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
- Hà Nội: Tầng 2, Tòa nhà The Light, Đường Tố Hữu, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Lễ tân Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tiếp đón, hướng dẫn khi Khách đến Công ty.
• Tiếp nhận ý kiến, phản hồi từ các phòng/ban trong Công ty về các dịch vụ hành chính văn phòng được cung cấp và đề xuất biện pháp giải quyết nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
• Giám sát chất lượng dịch vụ của các nhà thầu tại khu vực sảnh Lễ tân (vệ sinh, an ninh, bảo trì, cây cảnh, hệ thống đèn chiếu sáng...) và thông báo ngay đến bộ phận liên quan nếu cần để có biện pháp xử lý.
• Cập nhật và duy trì tất cả các sổ sách ghi chép, cùng với hồ sơ khách đến làm việc tại Công ty.
• Giao nhận công văn, bảo đảm ghi nhận và giao nhận đúng người, đúng cơ quan ghi chép đầy đủ để phục vụ đối chiếu khi có yêu cầu.
• Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan khác tại Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
độ tuổi không quá 28
• Cao ≥ 1m65, sức khỏe loại II
• Ngoại hình cân đối, ưa nhìn, giao tiếp tốt, nói năng lưu loát
• Tiếng Anh giao tiếp (nghe, nói thành thạo)
• Tốt nghiệp chuyên ngành: Tiếng Anh/Du lịch khách sạn/Kinh tế/Thư ký văn phòng/Hàng không,....
• Kinh nghiệm vị trí công việc tương đương từ 01 năm trở lên, sử dụng thành thạo MS office, Excel.
Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Quản Lý Tài Sản Viettel/ Trực Thuộc Tập Đoàn Công Nghiệp - Viễn Thông Quân Đội (Viettel Group)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
