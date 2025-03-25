Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH UP GYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH UP GYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH UP GYM
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công ty TNHH UP GYM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH UP GYM

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 44A Lam Van Ben, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lên kế hoạch nội dung & triển khai trên các kênh truyền thông, PR của công ty
Hỗ trợ chụp hình, quay video, dựng video
Khảo sát thị trường & báo cáo phân tích khách hàng
Tìm kiếm và làm việc với các đối tác và nhà cung cấp để triển khai truyền thông, quảng cáo, triển khai sự kiện, sản xuất và thi công ấn phẩm
Triển khai các chiến dịch Marketing tại các chi nhánh
Quản lý các Website và các kênh truyền thông theo chỉ định
Phối hợp cùng các nhân sự khác trong công ty triển khai công việc khi cần theo phân công của Marketing Manager hoặc quản lý trực tiếp
Đề xuất, cải tiến nội dung trong công tác chuyên môn
Báo cáo công việc theo yêu cầu của Marketing Manager hoặc quản lý trực tiếp
Thực hiện các công việc khác khi được giao của BGĐ và Marketing Manager

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng hoặc có bằng cấp/chứng chỉ các ngành nghề liên quan
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số các phần mềm liên quan đến công việc như: Photoshop, Canva, Capcut, Chat GPT/AI...
Có kỹ năng chụp/ quay và chỉnh sửa hình ảnh/ video
Có kiến thức/ kinh nghiệm về Marketing và các kênh Marketing phổ biến
Có kinh nghiệm triển khai event, PR là một lợi thế
Linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức
Có thể đi công tác đến các chi nhánh của công ty
Có tinh thần và trách nhiệm đối với công việc

Tại Công ty TNHH UP GYM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phát triển nhân sự nội bộ Công ty như xét tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực và kết quả công việc
Môi trường làm việc trẻ, năng động và sáng tạo
Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13
Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật
Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt...
Được tập luyện miễn phí tại CLB UP GYM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UP GYM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH UP GYM

Công ty TNHH UP GYM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 80 Lâm Văn Bền, Quận 7, TPHCM

