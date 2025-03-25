Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH UP GYM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44A Lam Van Ben, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Lên kế hoạch nội dung & triển khai trên các kênh truyền thông, PR của công ty

Hỗ trợ chụp hình, quay video, dựng video

Khảo sát thị trường & báo cáo phân tích khách hàng

Tìm kiếm và làm việc với các đối tác và nhà cung cấp để triển khai truyền thông, quảng cáo, triển khai sự kiện, sản xuất và thi công ấn phẩm

Triển khai các chiến dịch Marketing tại các chi nhánh

Quản lý các Website và các kênh truyền thông theo chỉ định

Phối hợp cùng các nhân sự khác trong công ty triển khai công việc khi cần theo phân công của Marketing Manager hoặc quản lý trực tiếp

Đề xuất, cải tiến nội dung trong công tác chuyên môn

Báo cáo công việc theo yêu cầu của Marketing Manager hoặc quản lý trực tiếp

Thực hiện các công việc khác khi được giao của BGĐ và Marketing Manager

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp các trường Đại học/ Cao đẳng hoặc có bằng cấp/chứng chỉ các ngành nghề liên quan

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và một số các phần mềm liên quan đến công việc như: Photoshop, Canva, Capcut, Chat GPT/AI...

Có kỹ năng chụp/ quay và chỉnh sửa hình ảnh/ video

Có kiến thức/ kinh nghiệm về Marketing và các kênh Marketing phổ biến

Có kinh nghiệm triển khai event, PR là một lợi thế

Linh hoạt, sáng tạo, thường xuyên cập nhật kiến thức

Có thể đi công tác đến các chi nhánh của công ty

Có tinh thần và trách nhiệm đối với công việc

Tại Công ty TNHH UP GYM Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phát triển nhân sự nội bộ Công ty như xét tăng lương định kỳ hằng năm theo năng lực và kết quả công việc

Môi trường làm việc trẻ, năng động và sáng tạo

Được thưởng vào các dịp lễ, Tết, tháng lương thứ 13

Được đóng BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định pháp luật

Được tham gia các hoạt động ngoài giờ của công ty: Tham quan du lịch tối thiểu 1 năm/1 lần, liên hoan nhân các ngày đặc biệt...

Được tập luyện miễn phí tại CLB UP GYM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH UP GYM

