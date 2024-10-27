Tuyển Nhân viên Marketing Hộ kinh doanh đào thị lan làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 10 - 15 Triệu

Hộ kinh doanh đào thị lan
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Hộ kinh doanh đào thị lan

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Hộ kinh doanh đào thị lan

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: 629 đường Quang Trung Thịnh Đán, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Sáng tạo và triển khai nội dung truyền thông cho các kênh online và offline của công ty, bao gồm bài PR, SEO, kịch bản, và các ấn phẩm truyền thông. Hỗ trợ nghiên cứu đối thủ và phân tích insight khách hàng, từ đó xây dựng kế hoạch truyền thông và tối ưu nội dung. Quản lý và đăng tải nội dung trên các nền tảng như Fanpage, Instagram, TikTok, cùng nhiều kênh truyền thông khác. Nghiên cứu xu hướng sáng tạo nội dung và xây dựng kịch bản thu hút người dùng. Phối hợp với media và designer để đảm bảo nội dung phù hợp yêu cầu. Theo dõi các chỉ số hiệu quả và tối ưu nội dung truyền thông. Quản lý các trang mạng xã hội của thẩm mỹ. Tham gia cùng team trong quá trình xây dựng kế hoạch marketing. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực: spa, thẩm mỹ, nha khoa, dược mỹ phẩm, hoặc y tế, chăm sóc sức khỏe. Đam mê sáng tạo nội dung và luôn bắt kịp xu hướng mới. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Kỹ năng tổ chức, tìm kiếm thông tin, và hiểu biết về Social Media. Có trách nhiệm, tận tâm, trung thực và khả năng sáng tạo cao, lên ý tưởng nội dung và hình ảnh, cũng như bắt trends nhanh.
Tại Hộ kinh doanh đào thị lan Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10-15 triệu + phụ cấp + KPI + thưởng. Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động. Cơ hội học hỏi, phát triển, và thăng tiến. Đánh giá và review lương ít nhất 1 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh đào thị lan

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Hộ kinh doanh đào thị lan

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 629 đường Quang Trung Thịnh Đán TP Thái Nguyên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

