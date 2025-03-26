Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv làm việc tại Thái Nguyên thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Thái Nguyên: phường Phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, TP Sông Công, Thành phố Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội
Tiếp thị tìm kiếm khách hàng chạy thị trường trong nước và nước ngoài
Phối hợp với leader đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm, năng động và sáng tạo trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH,… theo quy định của luật Lao động
Hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn: Du lịch, sinh nhật, các hoạt động team building và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Được cấp máy tính và các thiết bị phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Công Ty TNHH Công Nghệ Và Dịch Vụ Ahv

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số nhà 18, Tổ dân phố 1, Phường Phố Cò, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

