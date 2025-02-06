Tuyển Nhân viên Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Thái Nguyên thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại JobsGO Recruit
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Thái Nguyên:
- TDP 1, Phường Phố Cò, TP Sông Công, Thái Nguyên, Thành phố Thái Nguyên
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Lập kế hoạch và thực hiện chiến lược quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội
Tiếp thị tìm kiếm khách hàng chạy thị trường trong nước và nước ngoài
Phối hợp với leader đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc
Quảng bá thương hiệu và tương tác với khách hàng thông qua các nền tảng mạng xã hội.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm, năng động và sáng tạo trong công việc.
Ưu tiên có kinh nghiệm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, kỹ năng làm việc nhóm, năng động và sáng tạo trong công việc.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH,... theo quy định của luật Lao động
Hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn: Du lịch, sinh nhật, các hoạt động team building và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Được cấp máy tính và các thiết bị phục vụ công việc.
Hưởng chế độ phúc lợi hấp dẫn: Du lịch, sinh nhật, các hoạt động team building và các chế độ khác theo quy định của Công ty.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, có cơ hội phát triển nghề nghiệp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Được cấp máy tính và các thiết bị phục vụ công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI