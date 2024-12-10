Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI

Nhân viên Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Xây dựng chiến lược Digital Marketing: Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng số như Facebook, Google, Tiktok, Zalo, và các kênh truyền thông khác.
Quản lý nội dung: Làm việc với team nội dung để xây dựng và tối ưu các bài viết, hình ảnh, video quảng cáo.
Quản lý ngân sách: Theo dõi và tối ưu hóa ngân sách quảng cáo, đảm bảo ROI đạt hiệu quả cao nhất.
Phân tích dữ liệu: Sử dụng các công cụ như Google Analytics, Facebook Ads Manager để phân tích hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.
SEO & SEM: Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động SEO, SEM để cải thiện thứ hạng tìm kiếm và tăng lưu lượng truy cập website.
Email Marketing & CRM: Phát triển và quản lý các chiến dịch email marketing, xây dựng tệp khách hàng tiềm năng.
Theo dõi xu hướng thị trường: Nắm bắt các xu hướng mới để áp dụng vào chiến lược marketing phù hợp với sản phẩm nhập khẩu.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên có kinh nghiệm ngành hàng thực phẩm chức năng, dược mỹ phẩm, dược phẩm...
Kỹ năng chuyên môn: Thành thạo các công cụ quảng cáo như Facebook Ads, Google Ads, Tiktok Ads. Hiểu biết về SEO, SEM, email marketing. Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop là một lợi thế).
Kỹ năng mềm: Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt. Tư duy sáng tạo và phân tích dữ liệu.
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, hoặc các lĩnh vực liên quan.
Ngoại ngữ: Ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tiếng Anh cơ bản.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-20tr + cms
Thưởng theo hiệu quả công việc và KPI.
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty (bảo hiểm, du lịch, ngày nghỉ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI OZMART HÀ NỘI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 68, ngõ 82 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

