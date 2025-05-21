Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà 12A, ngách 1/16, ngõ 1 Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai nội dung trên các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok, YouTube để tạo khách hàng tiềm năng cho team Sales.
Hỗ trợ Sale Online bằng các mini game, chương trình khuyến mãi, livestream, feedback khách hàng.
Thiết kế và tối ưu các bài quảng cáo, landing page, salepage, chatbot...
Đo lường, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing, đề xuất phương án tối ưu.
Hỗ trợ Sale Thị Trường trong việc chuẩn bị tài liệu bán hàng, brochure, video sản phẩm để đi gặp khách.
Phối hợp với bộ phận R&D để phát triển nội dung quảng bá sản phẩm theo từng giai đoạn

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc Content Marketing.
Thành thạo chạy quảng cáo Facebook, Google, TikTok là lợi thế.
Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo nội dung thu hút khách hàng.
Biết dùng Canva, Photoshop cơ bản để thiết kế nội dung.
Am hiểu về mô hình bán sỉ, B2B là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10 - 20 triệu/tháng tùy năng lực.
Thưởng KPI theo hiệu quả chiến dịch marketing.
Được tham gia các khóa đào tạo marketing chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 12A ngách 1/16 ngõ 1 Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

