Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VNICE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà 12A, ngách 1/16, ngõ 1 Thúy Lĩnh, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Lên kế hoạch và triển khai nội dung trên các nền tảng Facebook, Zalo, TikTok, YouTube để tạo khách hàng tiềm năng cho team Sales.

Hỗ trợ Sale Online bằng các mini game, chương trình khuyến mãi, livestream, feedback khách hàng.

Thiết kế và tối ưu các bài quảng cáo, landing page, salepage, chatbot...

Đo lường, đánh giá hiệu quả chiến dịch marketing, đề xuất phương án tối ưu.

Hỗ trợ Sale Thị Trường trong việc chuẩn bị tài liệu bán hàng, brochure, video sản phẩm để đi gặp khách.

Phối hợp với bộ phận R&D để phát triển nội dung quảng bá sản phẩm theo từng giai đoạn

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực Digital Marketing hoặc Content Marketing.

Thành thạo chạy quảng cáo Facebook, Google, TikTok là lợi thế.

Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo nội dung thu hút khách hàng.

Biết dùng Canva, Photoshop cơ bản để thiết kế nội dung.

Am hiểu về mô hình bán sỉ, B2B là lợi thế.

Quyền Lợi

Lương cứng từ 10 - 20 triệu/tháng tùy năng lực.

Thưởng KPI theo hiệu quả chiến dịch marketing.

Được tham gia các khóa đào tạo marketing chuyên sâu.

Cách Thức Ứng Tuyển

