Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BKPLUS SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Titok

ads, Mintegral ads,...) cho sản phẩm Mobile App trên thị trường Global.

- Tối ưu ASO

-Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí UA Marketing

- Nếu có Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế

- Tư duy logic, cẩn thận, năng động sáng tạo

- Có thể duy trì quan hệ làm việc tốt với nhiều bên liên quan

- Chủ động nghiên cứu, học hỏi, không ngại khó khăn

Mức lương 10-20M+Commission tương xứng với năng lực

• Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng quý thưởng lợi nhuận, nghỉ phép

12p/năm

• Đánh giá tăng lương 2 lần / năm, xét tăng lương theo năng lực

• Làm việc 5 ngày/tuần nghỉ T7 ,CN

• Chế độ Quà Trung Thu, Quà Tết Nguyên Đán

• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;

• Giờ làm việc linh hoạt, môi trường CNTT trẻ, năng động, làm việc thân thiện, môi trường

vô cùng thoải mái năng động, sáng tạo

• Trà bánh cà phê văn phòng

• Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, nghỉ mát

hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm….

