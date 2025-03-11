Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN BKPLUS SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BKPLUS SOFTWARE
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo (Google Ads, Facebook Ads, Titok
ads, Mintegral ads,...) cho sản phẩm Mobile App trên thị trường Global.
- Tối ưu ASO
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí UA Marketing
- Nếu có Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế
- Tư duy logic, cẩn thận, năng động sáng tạo
- Có thể duy trì quan hệ làm việc tốt với nhiều bên liên quan
- Chủ động nghiên cứu, học hỏi, không ngại khó khăn
- Nếu có Tiếng anh giao tiếp tốt là lợi thế
- Tư duy logic, cẩn thận, năng động sáng tạo
- Có thể duy trì quan hệ làm việc tốt với nhiều bên liên quan
- Chủ động nghiên cứu, học hỏi, không ngại khó khăn
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BKPLUS SOFTWARE Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 10-20M+Commission tương xứng với năng lực
• Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng quý thưởng lợi nhuận, nghỉ phép
12p/năm
• Đánh giá tăng lương 2 lần / năm, xét tăng lương theo năng lực
• Làm việc 5 ngày/tuần nghỉ T7 ,CN
• Chế độ Quà Trung Thu, Quà Tết Nguyên Đán
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
• Giờ làm việc linh hoạt, môi trường CNTT trẻ, năng động, làm việc thân thiện, môi trường
vô cùng thoải mái năng động, sáng tạo
• Trà bánh cà phê văn phòng
• Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, nghỉ mát
hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm….
• Thưởng lương tháng 13, thưởng thâm niên, thưởng quý thưởng lợi nhuận, nghỉ phép
12p/năm
• Đánh giá tăng lương 2 lần / năm, xét tăng lương theo năng lực
• Làm việc 5 ngày/tuần nghỉ T7 ,CN
• Chế độ Quà Trung Thu, Quà Tết Nguyên Đán
• Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành;
• Giờ làm việc linh hoạt, môi trường CNTT trẻ, năng động, làm việc thân thiện, môi trường
vô cùng thoải mái năng động, sáng tạo
• Trà bánh cà phê văn phòng
• Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Liên hoan, sinh nhật, nghỉ mát
hàng năm, teambuilding hàng quý, gala cuối năm….
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BKPLUS SOFTWARE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI