Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 3/3 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai chiến lược truyền thông thương hiệu:

Phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông để xây dựng và củng cố thương hiệu công ty trong lĩnh vực công nghệ.

Quản lý và điều phối các chiến dịch truyền thông trên các kênh truyền thông đa dạng

Đo lường và đánh giá hiệu quả các chiến dịch truyền thông thương hiệu, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ

Phát triển nội dung và quản lý kênh truyền thông:

Sáng tạo nội dung phù hợp với mục tiêu thương hiệu và chiến lược truyền thông trong lĩnh vực công nghệ.

Quản lý và cập nhật các kênh truyền thông của công ty như website, fanpage, blog công nghệ, newsletter, v.v.

Tối ưu hóa nội dung truyền thông để tăng cường sự hiện diện và tương tác của thương hiệu, đặc biệt trong cộng đồng công nghệ.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí Marketing.

Chấp nhận những CTV cứng có kinh nghiệm.

Ưu tiên ứng viên từng làm Content trong ngành CNTT chuyển đổi số, tổng đài, zaloOA....

Nhanh nhẹn, tỉ mỉ, có trách nhiệm trong công việc.

Thường xuyên cập nhật xu hướng

Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, năng động & sáng tạo trong công việc

Chủ động trong công việc, giao tiếp tốt

Hiểu biết mảng CNTT chuyển đổi số là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 8-10tr trở lên (thương lượng tùy theo năng lực) + Hoa hồng doanh thu

Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, tinh thần làm việc cao.

Được trao dồi và tạo điều kiện mở rộng kiến thức chuyên môn

Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động.

Thưởng các ngày sinh nhật, ốm đau, lễ tết... theo quy định.

Xem xét và điều chỉnh lương hàng năm.

Chương trình team building hàng năm.

Thời gian làm việc: từ 8h00 đến 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6 và làm 2 ngày thứ 7 trong tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ V9

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin