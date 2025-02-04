Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 27 - 29, ngõ 59 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1/ Content:

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Fanpage, Website.

Có kinh nghiệm về SEO, nghiên cứu từ khóa và lên kế hoạch bài viết.

Có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu khách hàng, nghiên cứu hành trình khách hàng và đưa ra kế hoạch nội dung phù hợp.

Tham gia cùng team xây dựng và thực hiện các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing. Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, youtube, Nội dung trên mạng xã hội, Email, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,...).

Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

2/ SEO:

Lập kế hoạch từ khóa SEO, điều phối định hướng content và backlink.

Tối ưu SEO Onpage, Offpage.

Tăng thứ hạng website công ty trên các công cụ tìm kiếm.

Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn tốt nghiệp chuyên ngành Marketing.

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Am hiểu về các mạng xã hội.

Có khả năng lên kế hoạch, hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc, ham học hỏi.

Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 8.000.000 – 10.000.000đ/ tháng (xem xét tăng lương từ 6 - 8 tháng làm việc).

Được review lương dựa trên năng lực và quá trình làm việc thực tế

Thưởng các dịp Lễ tết (tùy theo năng lực và khả năng làm việc của Ứng viên)

Môi trường năng động, trẻ trung, đồng nghiệp vui vẻ, thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn hết mình. Kể cả những bạn không có kinh nghiệm nhưng nếu chúng mình nhìn ra tố chất, công ty sẽ dành thời gian đào tạo bạn bài bản.

Tham gia các hoạt động đào tạo nội bộ nâng cao năng lực tại công ty.

Được tiếp xúc với các khách hàng lớn, chuyên nghiệp.

Được đóng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Pháp luật

Tham gia nhiều hoạt động tập thể sáng tạo, hoạt động thiện nguyện, các giải phong trào nội bộ,...

Có cơ hội training nội bộ nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm.

12 ngày nghỉ phép nguyên lương/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch vụ Đào tạo trực tuyến OES

