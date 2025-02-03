Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà ESYMED , No08 – LK29 khu dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Viết nội dung về các sản phẩm kinh doanh của công ty theo yêu cầu

- Chỉnh sửa ảnh sản phẩm , làm banner, ảnh các nền tảng mạng xã hội, các kênh tương tác online...

- Thực hiện quay video về sản phẩm, up lên các kênh video, fan page của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức cơ bản về seo content

- Có khả năng viết nội dung và đã từng thực hiện seo content

- Thành thảo sử dụng photoshop và các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cơ bản

- Trung thực, Nhiệt tình, Cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng 10tr + Thưởng theo KPI

- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kinh nghiệm

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

- Có cơ hội trở thành nhân viên full time sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

