Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ESYMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ESYMED
Ngày đăng tuyển: 03/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
CÔNG TY TNHH ESYMED

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà ESYMED , No08 – LK29 khu dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Viết nội dung về các sản phẩm kinh doanh của công ty theo yêu cầu
- Chỉnh sửa ảnh sản phẩm , làm banner, ảnh các nền tảng mạng xã hội, các kênh tương tác online...
- Thực hiện quay video về sản phẩm, up lên các kênh video, fan page của công ty.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức cơ bản về seo content
- Có khả năng viết nội dung và đã từng thực hiện seo content
- Thành thảo sử dụng photoshop và các ứng dụng chỉnh sửa ảnh cơ bản
- Trung thực, Nhiệt tình, Cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH ESYMED Thì Được Hưởng Những Gì

– Lương cứng 10tr + Thưởng theo KPI
- Được đào tạo nâng cao kiến thức, kinh nghiệm
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động
- Có cơ hội trở thành nhân viên full time sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESYMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ESYMED

CÔNG TY TNHH ESYMED

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà ESYMED , No08 – LK29 khu dịch vụ Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

